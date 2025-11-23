Live TV

Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Data publicării:
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
Foto: Facebook / Klaus Iohannis
Din articol
Iohannis, dat în judecată de ANAF Iohannis a pierdut casa Iohannis, dator un milion de euro Afacerile imobiliare ale soților Iohannis

Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că instituţia pe care o conduce va continua demersurile legale pentru a recupera despăgubirile datorate de Klaus Iohannis pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor fostului președinte.

Adrian Nica afirmă că ANAF procedează la fel în toate cazurile, adică solicită instituirea de măsuri asigurătorii când are de recuperat sume, nu doar în situaţia fostului preşedinte Klaus Iohannis.

El a spus că reprezentanţii ANAF nu au fost „uimiţi”, dar nici nu se aşteptau ca instanţa să respingă instituirea acestor măsuri.

„Noi nu o să facem nimic altceva decât o să aşteptăm motivarea instanţei şi apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele care se cuvin ANAF”, a precizat Adrian Nica sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Întrebat dacă aceste demersuri implică şi o cerere de strămutare a procesului de la Sibiu, şeful ANAF a răspuns: „Nu vreau să comentez aceste lucruri, deoarece fac parte din strategia colegilor mei pentru a acţiona în vederea recuperării sumelor. La momentul potrivit o să anunţăm orice demers pe care îl facem. Dar în această etapă nu aş dori să comentez hotărârile instanţei”.

Iohannis, dat în judecată de ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţa, joi, că a înregistrat, în numele statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicită ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arăta într-un comunicat de presă al ANAF.

Potrivit sursei citate, având în vedere că „pârâţii au refuzat plata voluntară”, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi „instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”.

Cererea de instituire a sechestrului a fost însă respinsă de Tribunalul Sibiu.

Iohannis a pierdut casa

La începutul lunii octombrie, ANAF anunţa că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015.

„Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, explica ANAF.

ANAF preciza că imobilul deţinut, până în 2015, de fostul preşedinte Klaus Iohannisa fost preluat în baza unei moşteniri vacante „culese” de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate

„Procedura de preluare a fost gestionată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov. În urma corespondenţei purtate cu foştii proprietari şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituţia a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar. Subliniem că foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spaţiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei uşii de la intrare”, preciza instituţia.

ANAF mai spunea că are obligaţia de a administra şi valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului.

Iohannis, dator un milion de euro

Fiscul a executat silit casa din Sibiu a fostului preşedinte Klaus Iohannis, la câteva săptămâni după ce soţii Iohannis au fost notificaţi de ANAF să elibereze imobilul, să predea cheile şi să plătească un milion de euro.

Autorităţile fiscale au considerat că fostul preşedinte refuză să predea casa, după ce acesta nu a dat curs notificărilor prin care i se cerea să cedeze cheile.

Fostul preşedinte trebuie să mai achite aproximativ un milion de euro către ANAF, sumă reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă în perioada 1999 – 2015 (plus dobânzi şi penalităţi). În această perioadă, casa lui Iohannis a fost închiriată către o bancă.

În 17 ianuarie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov venea cu precizări, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a publicat motivarea deciziei în urma căreia imobilul din Str. Gheorghe Magheru din Sibiu – altul decât cel executat silit în prezent – intra în proprietatea statului român.

Decizia nu era atunci suficientă ca ANAF să treacă la recuperarea prejudiciilor, întrucât Statul trebuia să devină proprietar recunoscut de lege şi în cazul spaţiului comercial din strada Nicolae Bălcescu din Sibiu (executat în prezent), care a avut iniţial aceiaşi proprietari ca şi cel din strada Gheorghe Magheru - ambele fiind naţionalizate în anii 60.

Afacerile imobiliare ale soților Iohannis

Potrivit istoricului moştenirii reconstituit de riseproject.ro şi Centrul de Investigaţii Media (CIM), ambele imobile au aparţinut soţilor Eliseu şi Maria Ghenea (fostă Baştea). Imobilele au fost naţionalizate în anii ’60 de regimul comunist.

După Revoluţie, în anii ’90, apare un prezumtiv moştenitor, Ioan Baştea, un strănepot al Mariei Ghenea (fostă Baştea). În 1999, acesta obţine o hotărâre judecătorească prin care se revocă naţionalizarea dispusă de statul comunist în anii ’60.

„La 1 iunie 1999, soţii Iohannis merg la notarul Radu Gabriel Bucşă. Klaus Iohannis, pe atunci inspector la Inspectoratul şcolar Sibiu, avea în buzunar o procură de reprezentare a lui Ioan Baştea”, notează jurnaliştii riseproject.ro într-o investigaţie de presă din 2015.

Prin succesiunea perfectată de notar, Ioan Baştea devine proprietarul imobilului din Nicolae Bălcescu 29, iar acelaşi Ioan Baştea, de data asta împreună cu Georgeta Lăzurcă şi fiica acesteia, Carmen Iohannis, soţia actualului preşedinte, devin proprietari ai imobilului din Gheorghe Magheru 35.

În aceeaşi zi, Ioan Baştea vinde, cu doar 3.200 de dolari, jumătate din imobilul din Nicolae Bălcescu către soţii Klaus şi Carmen Iohannis.

„Aşa ajunge familia Iohannis proprietar pe jumătate din spaţiul comercial care, în următorii 17 ani, i-a adus aproape 1,3 milioane de lei, în jur de 260.000 de euro, la cursul actual”, scriau jurnaliştii de la riseproject.ro.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
2
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
3
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
4
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
bolojan alba mercedes
5
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Digi Sport
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vape
Fabrică ilegală de vape-uri, descoperită de ANAF într-o hală dezafectată din Prahova. Prejudiciul estimat: 3,8 milioane €
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul de Finanțe: Sunt optimist că în 2026 vom finaliza procesul de digitalizare a ANAF
klaus si carmen iohannis
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia Tribunalului Sibiu
klaus iohannis face declaratii
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță despăgubiri de la fostul președinte
Declarația unică 2025. Foto Shutterstock
ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii...
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă...
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se...
G20 summit in South Africa
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali...
Ultimele știri
Imagini revoltătoare: câmpuri sufocate de gunoaie într-o comună din Olt. Localnicii și primarul se învinovățesc reciproc
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are...
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gigi Becali, deranjat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți...
Adevărul
Primăria care are de restituit 12 milioane lei, bani europeni, stă cu mâna întinsă. „Altfel punem lacătul pe...
Playtech
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este...
Newsweek
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...