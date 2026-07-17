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Motivul pentru care alți doi dintre copiii lui Brad Pitt vor să renunţe la numele de familie al actorului

Data publicării:
Brad Pitt și Angelina Jolie
Brad Pitt și Angelina Jolie. Foto: Profimedia
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Din articol
Poveste de dragoste

Fiica actorului, Zahara, în vârstă de 20 de ani, şi fiul său, Maddox, în vârstă de 24 de ani, au depus cereri pentru eliminarea numelui Pitt din numele lor legal, potrivit unor documente depuse la o instanţă din California. Cei doi au invocat motive personale pentru această schimbare.

Este cea mai recentă evoluţie din îndelungatul conflict dintre Brad Pitt şi fosta sa soţie, actriţa Angelina Jolie. Fostul cuplu de la Hollywood este implicat în dispute juridice încă de la despărţirea lor, produsă în urmă cu aproape un deceniu. Deşi divorţul a fost finalizat la sfârşitul anului 2024, cei doi continuă să se confrunte în instanţă în legătură cu Château Miraval, domeniul viticol din Franţa pe care l-au deţinut împreună.

Potrivit documentelor depuse luna trecută, în format electronic, la Tribunalul Superior din Los Angeles, Zahara a solicitat schimbarea numelui din Zahara Marley Jolie-Pitt în Zahara Marley Jolie.

La rândul său, Maddox a cerut instanţei, la sfârşitul lunii mai, permisiunea de a elimina numele Pitt din numele său.

Conform legislaţiei din California, cei doi au publicat ulterior, o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni consecutive în lunile iunie şi iulie, anunţuri în Los Angeles Daily Journal, oferind posibilitatea oricărei persoane care se opune schimbării numelui să îşi exprime obiecţiile.

Dacă nu vor exista contestaţii, un judecător este aşteptat să se pronunţe asupra cererii lui Maddox la jumătatea lunii septembrie, iar în cazul Zaharei la sfârşitul aceleiaşi luni.

Poveste de dragoste

Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au căsătorit în 2014 şi au introdus cererea de divorţ în 2016. Cei doi au împreună şase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh şi gemenii Knox şi Vivienne.

Vivienne ar fi folosit numele Vivienne Jolie în programul spectacolului „The Outsiders”, musicalul pe care l-a co-produs cu mama sa în 2024. În acelaşi an, Shiloh a depus o cerere în instanţă pentru a elimina în mod oficial numele Pitt din numele său de familie.

Editor : Sebastian Eduard

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