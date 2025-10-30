Live TV

Aproximativ 300 de bucureșteni au rămas fără gaze în Sectorul 2, după o avarie la o instalație comună. Reacția Distrigaz

Aproximativ 300 de bucureșteni au rămas fără gaze în Sectorul 2, după o avarie la o instalație comună.
Aproape 300 de bucureșteni din Sectorul 2 au rămas fără gaze naturale, joi după-amiază, în urma unei avarii apărute la instalația comună de utilizare a unui bloc de pe strada Fabrica de Glucoză. Distrigaz a oprit temporar alimentarea pentru a asigura condițiile de siguranță, iar furnizarea va fi reluată după ce defecțiunea va fi remediată de o firmă autorizată ANRE.

Distrigaz Sud Reţele precizează că întreruperea a fost necesară „pentru asigurarea condiţiilor de securitate”, după un incident apărut la instalaţia de utilizare comună care deserveşte imobilul situat în strada Fabrica de Glucoză nr. 9B, bl. B, sc. A, din sectorul 2 al municipiului Bucureşti, potrivit Agerpres.

„În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale astăzi, 30 octombrie 2025, începând cu ora 14:39.
Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 294 de clienţi casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare”, informează compania.

Distrigaz Sud Reţele transmite că a luat această măsură până la remedierea defecţiunilor instalaţiei de utilizare de către o firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Reprezentanţii companiei amintesc că, potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea operatorului de distribuţie.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, transmit reprezentanţii companiei.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, având 2,27 milioane de clienţi, circa 23.800 km de reţea şi 2.842 de angajaţi. Compania operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 de judeţe din sudul şi centrul României.

