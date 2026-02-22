Live TV

Arafat explică schimbarea sunetelor RO-Alert. „Dacă vine viitura, nu o să trimitem un ton la care nimeni nu se trezește”

raed arafat
Șeful DSU, Raed Arafat. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, a spus la Digi24 șeful DSU, Raed Arafat. El a adăugat că se ia în considerare și schimbarea tonului alertei și în funcție de ora la care este trimis mesajul, dar că alertele de cod roșu vor avea în continuare actualul sunet, chiar dacă sunt trimise în timpul nopții.

„Ca să explic așa simplu pentru cei care sunt deranjați când vine un sunet RO-Alert pentru un cod roșu, sunetul RO-Alert sau mesajul RO-Alert este și pentru cei expuși, nu pentru cei care dorm, dar din păcate la acest moment nu avem cum să-i separăm cei care dorm de cei care nu dorm sau pe cei care sunt în casă de cei care ies din casă. Noi am avut unele situații în care erau supărați cei care primeau alerte că este un urs în oraș, că noi suntem în casă. Da, dar sunt și oameni pe stradă și care nu vor să se întâlnească cu ursul în față, de exemplu”, a spus Arafat.

El adăugat că discuțiile pentru schimbarea sunetului mesajelor a pornit din momentul în care a fost introdusă alerta pentru dispariție copil.
„S-a discutat cu STS-ul care e administratorul sistemului. Noi dăm alertele, dar partea tehnologică este la STS și s-au pornit discuțiile cu companiile care răspund de acest lucru - și ăștia sunt de regulă fabricanții de telefoane și cei care vând telefoane. După multe discuții s-a ajuns la înțelegere și la soluții și pot să spun că mai concentrat a fost în ultimele șase luni, unde au fost întâlniri, solicitări trimise pentru diversificarea sunetelor. Răspunsul inițial a fost că asta e așa în toată lumea și nu există mai multe sunete. Noi am insistat să avem mai multe variante și au început implementarea deja pe sistemele IOS. Pe sistemele Android, la o parte a intrat noul mecanism și o parte încă nu și înseamnă că vor primi încă cel mai probabil sunetele vechi. Însă promisiunea este că până în aprilie acest lucru să fie finalizat și urmărim acest lucru”, a spus Arafat.

El a explicat cum vor funcționa noile tonuri de alertă.

Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional. Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS. Alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS.

A fost introdusă și o nouă categorie, alerta pentru siguranță publică, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, tocmai pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol, a spus Arafat.

El a adăugat că sunetul alertelor ar putea fi schimbat în funcție de ora la care sunt trimise, dar nu și pentru cele extreme.

„De exemplu, gândiți-vă că vine viitura, nu o să stăm să trimitem un cântec sau un ton la care nimeni nu se trezește. Dacă vine o viitură sau dacă avem un pericol, cert că va suna telefonul cum a sunat până acum, pentru că trebuie să se trezească oamenii. Asta este exact rolul lui, în codul roșu, chiar dacă ești în casă. Așa că aceste lucruri vor fi analizate de o echipă de specialiști de la noi, de la Departamentul pentru Situații de Urgență și vor fi după astea stabilite modalitățile care vor fi transmise, mesajele pe categorie de risc și, da, unele situații, poate luând în considerare și intervalul de noapte târziu, adică ora 12:00 sau 11 până la ora 6:00”, a explicat el.

