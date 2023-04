„Arată foarte rău”. Costinești riscă să rămână fără statutul de stațiune, spune ministrul Turismului

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, afirmă că staţiunea Costineşti „arată foarte rău” şi spune că dacă lucrurile nu se vor îndrepta, ca variantă extremă, ia în calcul propunerea ca acestei localităţi să îi fie ridicat statutul de staţiune, relatează News.ro.

Întrebat, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv, de ce arată dezolant staţiunea Costineşti, cândva una dintre cele mai apreciate de pe litoralul românesc, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a admis că staţiunea „arată foarte rău” şi a răspuns că aceasta este „excepţia nedorită”, explicând că la finalul lunii martie a fost în staţiunile de la mare şi în celelalte lucrurile „arată bine spre foarte bine”.

„Mai mult ca sigur, acolo oamenii au fost concentraţi doar pentru a obţine beneficii economice şi mai puţin pentru a face investiţii, astfel nu s-ar explica modul în care arată în momentul de faţă această staţiune de renume a litoralului românesc”, adaugă Cadariu.

El avansează ideea posibilităţii ridicării statutului de staţiune pe care îl deţine, în prezent, Costineştiul.

„Staţiunea arată foarte rău din punctul meu de vedere, motiv pentru care, în săptămânile următoare incursiunii mele pe litoral, am trimis echipa de control de la Direcţia de specialitate din minister şi concluziile au fost că s-a confirmat ceea ce am văzut personal. La câteva zile, am avut o întâlnire la nivel de minister cu conducerea celor două societăţi ale BTT-ului şi cu primarul de la Costineşti, discutând despre starea de fapt. O săptămână mai târziu, o echipă de la minister a plecat la Costineşti pentru a face un plan de control pentru a apela la proprietari şi la administratorii locali de acolo să ne permită accesul în structurile de cazare şi în structurile de alimentaţie publică, cele pe care ministerul poate să le acrediteze, să le clasifice şi să constatăm dacă mai sunt sau nu întrunite condiţiile iniţiale, dacă mai merită acelaşi număr de stele sau dacă nu cumva suntem puşi în situaţia de a retrage acele certificate de clasificare, rămânând ca variantă extremă posibilitatea ca, dacă lucrurile nu se îndreaptă, ministerul să propună Guvernului adoptarea unei Hotărâri de Guvern pentru a retrage statutul de staţiune turistică pe care îl are în momentul de faţă Costineştiul”, a mai spus Ministrul Turismului.

„Sunt multe locuri în staţiune care reprezintă pur şi simplu pericol public: bucăţi din faţade care stau să cadă, sunt şi structuri care din punctul meu de vedere sunt în pericol de a se prăbuşi, pe aleea principală sunt nenumărate spaţii de comerţ dar şi de alimentaţie publică construite de-a valma, de-a lungul timpului... stai şi te întrebi cum au funcţionat şi cum funcţionează, celelalte instituţii cum au putut să accepte: şi ANPC-ul, şi ISU, şi Direcţia Sanitar Veterinară cum au putut să accepte aşa ceva?”, a ținut să mai afirme ministrul.

