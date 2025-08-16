Fostul campion de culturism, actor și fost guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin la summitul din Alaska, unde liderul de la Casa Albă l-a aplaudat și lăudat pe omologul său de la Kremlin. „Chiar mă întrebam când o să-i cereți un autograf”, a spus Schwarzenegger, amintind, prin contrast, de întâlnirea de la Berlin dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, când fostul președinte american i-a cerut să dărâme Zidul Berlinului, eveniment care a marcat prăbușirea comunismului și, ulterior, dezintegrarea URSS.

„Domnule președinte Trump, am văzut conferința de presă cu președintele Putin. A fost penibil. Stăteați acolo în poziția ghiocelului, ca un fan în extaz. Chiar mă întrebam când o să-i cereți un autograf, sau să faceți un selfie împreună, sau ceva de genul ăsta. Prin această conferință de presă, pur și simplu ați trădat comunitatea noastră de informații, sistemul de justiție și, cel mai grav, țara noastră. Sunteți președintele Statelor Unite, nu ar trebui să faceți așa ceva, ce se întâmplă cu dvs? Adică ce s-a întâmplat cu puternicele cuvinte ale puternicului președinte Ronald Reagan, când a mers la Berlin și a spus «Domnule Gorbaciov, dărâmați zidul»? Ce s-a întâmplat cu toate acestea?”, spus fostul campion de culturism, actor și fost guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, într-un mesaj video postat pe conturile sale sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conferința de presă - care de fapt a constat doar în declarații, fără întrebări din partea presei - susținută de președinții Donald Trump și Vladimir Putin a stârnit reacții de nedumerire chiar și printre susținătorii lui Trump, al cărui comportament apreciativ la adresa omologului său rus nu a trecut neobservat.

Citește și: Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”. Putin: „Data viitoare, la Moscova”

Editor : B.P.