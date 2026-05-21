Un bivol albinos cu coamă blondă, considerat „sosia" lui Donald Trump, vedetă în Bangladesh: animalul va fi sacrificat

Bivolul „Donald Trump” Foto: Captură video X
Devenit o vedetă a reţelelor sociale în Bangladesh, un bivol albinos cu coamă blondă, botezat „Donald Trump”, atrage curioşii veniţi să-l fotografieze înainte de sacrificiul său prevăzut la sfârşitul lunii, relatează AFP.

Proprietarul său, Zia Uddin Mridha, precizează că animalul de 700 de kilograme a fost botezat astfel de fratele său mai mic, cu referire la părul blond strălucitor al preşedintelui american, notează News.ro.

De o lună, influenceri, curioşi şi copii se înghesuie la ferma sa situată în Narayanganj, la periferia capitalei Dacca, în speranţa de a vedea această neaşteptată vedetă naţională.

Şi ca să aibă o coafură impecabilă, i se toarnă pe cap o găleată cu apă rece, urmată de o periere pentru a-i disciplina şuviţele blonde şi stufoase, care îi cad între coarnele lungi şi curbate.

„Singurul lux de care se bucură este să se scalde de patru ori pe zi”, subliniază Mridha, în vârstă de 38 de ani.

Bivolii albi, cu blana albă sau rozalie din cauza lipsei de melanină, sunt extrem de rari. Pentru fermier, asemănările dintre acest taur şi şeful Casei Albe se limitează la păr.

„Este un bivol foarte blând. Mănâncă la fel ca şi ceilalţi, nu se bate pentru mâncare (...) şi împarte acelaşi grajd”, spune îngrijitorul.

Bangladesh, o ţară cu 170 de milioane de locuitori, cu majoritate musulmană, se pregăteşte să sărbătorească Eid al-Adha, sărbătoarea sacrificiului, pe 28 mai.

„O să-mi fie dor de Donald Trump”

De câţiva ani, entuziasmul în jurul acestui ritual religios s-a transformat în sărbători din ce în ce mai elaborate, animalele fiind îngrijite cu atenţie şi împodobite cu ghirlande pentru ziua sacrificiului.

Peste 12 milioane de capete - capre, oi, vaci şi bivoli - ar urma să fie sacrificate în această zi, una dintre rarele ocazii în care familiile cele mai defavorizate pot mânca carne.

Bivolul, stresat de agitaţia din jurul său, a slăbit, afirmă Mridha, care a fost nevoit să limiteze numărul de vizitatori.

Copiii se înghesuie totuşi lângă gardul de sârmă pentru a încerca să-l zărească.

Faisal Ahmed, în vârstă de 30 de ani, se numără printre cei care au reuşit să se apropie de el şi să-l fotografieze. „Sincer, bivolul seamănă cu preşedintele Donald Trump”, subliniază omul de afaceri venit împreună cu cinci prieteni şi rude pentru a vedea noua vedetă naţională.

Animalul nu este singurul care a primit ca poreclă numele unei celebrităţi . Această ţară din Asia de Sud are, printre altele, un „Neymar”, un taur cu blana aurie numit astfel ca referinţă la fotbalistul brazilian, precum şi un alt animal botezat „Parlamentarul”.

Cu câteva zile înainte de sacrificare, Mridha îşi priveşte cu tandreţe bivolul în vârstă de patru ani care adulmecă o găleată cu furaje. „Sunt trist - am avut grijă de el timp de un an, iar el ne-a adus atâta notorietate”, mărturiseşte fermierul. „O să-mi lipsească Donald Trump, dar acesta este chiar spiritul sărbătorii Eid al-Adha: a face un sacrificiu”, explică el.

