Atenționare de călătorie în Serbia. MAE: Evitați zonele aglomerate

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Republica Serbia, că în această perioadă au loc manifestări comemorative la Novi Sad, cu posibilitatea declanșării unor proteste spontane și în alte orașe, inclusiv în capitala Belgrad.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele aglomerate şi cele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale.

De asemenea, MAE informează cetăţenii români că dacă se află într-o situaţie de urgenţă pe teritoriul Republicii Serbia pot apela numerele de urgenţă locale +381-11192 (poliţia), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanţa), precum şi +381-111987 (asistenţă auto).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad +381 11 36 70 361 şi +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârşeţ (+381 644 584 833) şi al Consulatului General al României la Zajecar (+381 692 799 650).

