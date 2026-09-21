Principalele posturi de televiziune suspendă transmisiunile din cadrul grupului de presă de la Casa Albă referitoare la Trump

Într-o mișcare fără precedent, patru dintre cele cinci rețele de televiziune care asigură acoperirea jurnalistică în cadrul grupului de presă de la Casa Albă a președintelui Donald Trump - ABC News, CBS News, NBC News și Fox News - s-au alăturat în semn de solidaritate cu CNN, care este al cincilea membru al grupului de presă, anunțând că suspendă transmisiunile despre președinte din cauza interdicției impuse de acesta asupra CNN, relatează Variety.

„Publicul are un interes vital în a primi informații exacte și independente despre guvernul său”, au afirmat cele cinci rețele într-o declarație comună luni. „Nicio administrație nu ar trebui să restricționeze o organizație de știri doar pentru că nu este de acord cu modul în care aceasta prezintă știrile.”

Suspendarea transmisiunilor din cadrul grupului de presă de la Casa Albă de către rețele vine după ce administrația Trump a suspendat luni, 21 septembrie, statutul CNN de furnizor desemnat al grupului de presă - lăsând astfel fără reprezentant TV pentru acea zi. De asemenea, această măsură vine în urma anunțului făcut de CNN, MS NOW și Politico că îl dau în judecată pe Trump și pe trei oficiali ai Casei Albe pentru interzicerea unilaterală a acestor instituții de presă, susținând că aceasta încalcă Primul Amendament.

Suspendarea grupului de presă TV înseamnă că, pentru moment, nicio rețea de televiziune importantă nu va asigura transmisiunea evenimentelor lui Trump, inclusiv aparițiile sale programate luni la Casa Albă și vizita sa la Națiunile Unite din New York.

Bryan Boughton, șeful biroului Fox News din Washington și actualul președinte al grupului de jurnaliști TV de la Casa Albă, a scris luni într-un e-mail adresat celorlalte rețele: „Vă informăm că, începând de astăzi, grupul de jurnaliști TV nu va mai asigura acoperirea evenimentelor desemnate pentru acoperire în regim de grup. Această măsură vine ca urmare a poziției adoptate de Casa Albă, care împiedică CNN să-și îndeplinească sarcinile care i-au fost atribuite în cadrul grupului. Nu va fi înființat niciun grup de jurnaliști de înlocuire.”

Casa Albă desemnează furnizori secundari pentru grupul de presă TV (precum și pentru presa scrisă, radio și noile mijloace de informare). Cu toate acestea, rețelele TV secundare nu au nicio obligație de a furniza conținut către terți.

Trump a declarat vineri, 18 septembrie, pe rețelele sociale, că interzice accesul CNN, MS NOW și Politico „cu efect imediat” la Casa Albă, invocând acuzația sa obișnuită că acestea propagă „știri false”. Casa Albă a interzis accesul angajaților celor trei instituții media sâmbătă și le-a revocat legitimațiile de presă.

În cadrul unei conferințe de presă ținută vineri în Biroul Oval, Trump a indicat că nu a existat o singură știre care să-l fi determinat să interzică accesul acestor instituții media, ci mai degrabă un efect cumulativ al acoperirii lor „intenționat negative”. El a sugerat, de asemenea, că New York Times și Washington Post ar urma să fie următoarele pe lista celor interzise la Casa Albă.