Data publicării:
accident dn1 - 7 decembrie 2025
Accident pe DN1 București - Brașov. Foto: Captură video Digi24/Info Trafic Prahova.

Un accident între un autocar și un autoturism s-a produs duminică, 7 noiembrie, pe DN1, în apropierea localității Sinaia. Traficul se desfășoară îngreunat, iar doi oameni au fost duși la spital cu răni ușoare. 

„Traficul se desfășoară îngreunat pe DN 1 București – Brașov, în apropierea localității Sinaia, județul Prahova, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un autocar, care transporta turiști străini. În urma accidentului, trei persoane din autoturism necesită îngrijiri medicale.

Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 13:00”, a transmis Centrul Infotrafic.

În autocar se aflau 71 de persoane, turiști italieni. „Echipajele de poliţie se află la faţa locului pentru dirijarea traficului astfel încât circulaţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă", a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Totodată, pasagerii autocarului au fost preluaţi de un alt autocar pentru a-şi continua deplasarea.

