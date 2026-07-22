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Tragedie la o trecere de cale ferată din Iași: două persoane au murit după ce un tren a lovit o mașină și a târât-o 150 de metri

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Pompierii și medicii au intervenit pentru extragerea victimelor din autoturismul implicat în accidentul de pe calea ferată.
Pompierii și medicii au intervenit pentru extragerea victimelor din autoturismul implicat în accidentul de pe calea ferată. Foto: ISU Iași
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Două persoane au murit, miercuri, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de tren, la o trecere la nivel cu calea ferată din judeţul Iaşi. Autoturismul a fost împins aproximativ 150 de metri de locomotivă, dar cei 350 de călători nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În data de 22 iulie 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi, a fost anunţată producerea unui accident feroviar la trecerea la nivel cu calea ferată din zona pasajului Prigoreni, comuna Ion Neculce, în care au fost implicate un tren de călători şi un autoturism”, anunţă, miercuri, ISU Iaşi.

La faţa locului au fost trimise numeroase echipaje de intervenţie, iar la ajungerea acestora s-a constatat că autoturismul implicat fusese împins aproximativ 150 de metri de locomotiva trenului.

Trenul implicat este IR 1763, care circula pe ruta Iaşi – Timişoara Nord. În garnitură se aflau aproximativ 350 de pasageri, care nu au solicitat îngrijiri medicale.

„În autoturism au fost identificate două victime încarcerate şi inconştiente. Pompierii au acţionat pentru extragerea acestora dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, au declarat decesul ambelor persoane”, au precizat pompierii.

Este vorba despre conducătorul autoturismului, bărbat, aproximativ 50 de ani, şi un pasager, bărbat, aproximativ 45 de ani.

Cercetările pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului sunt efectuate de instituţiile abilitate.

Editor : Liviu Cojan

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