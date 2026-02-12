Live TV

Un nou scandal la Muzeul Luvru: Doi angajați arestați într-o anchetă privind o rețea de fraudă cu bilete

Data publicării:
Luvru
Securitate sporită la Luvru . Foto: REUTERS/Abdul Saboor

O operaţiune a Poliţiei franceze a fost desfăşurată marţi pentru destructurarea unei reţele de fraudă cu bilete la Muzeul Luvru din Paris, care ar putea fi una de amploare, în timp ce doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi, au dezvăluit joi mai multe surse citate de AFP.

„Pe baza informaţiilor de care dispune muzeul, se suspectează existenţa unei reţele care organizează o fraudă de amploare”, a transmis o purtătoare de cuvânt de la Luvru, potrivit căreia acea operaţiune poliţienească a fost realizată în urma „unei semnalări a muzeului”.

Purtătoarea de cuvânt a mai spus că renumitul muzeu parizian, cel mai vizitat muzeu de lume, se confruntă cu „o recrudescenţă şi o diversificare a fraudelor cu bilete” şi a implementat, ca reacţie, un plan de luptă "structurat", în colaborare cu echipele sale şi cu forţele de Poliţie, potrivit Agerpres.

Potrivit unei surse familiarizate cu acest dosar, fraudele din centrul anchetei au început în vara anului 2024 şi ar implica ghizi externi ai muzeului, tur-operatori şi angajaţi ai serviciului de bilete de la Luvru.

Conform aceleiaşi surse, autorii fraudelor organizau vizite de grup, care depăşeau limita autorizată de 20 de persoane, şi emiteau apoi facturi, în afara biletelor oficiale şi pentru profitul lor, cu tarife supraevaluate pentru turiştii care depăşeau acel prag.

Cotidianul Le Parisien, care a dezvăluit informaţia în premieră, afirmă că aproximativ 10 persoane au fost chestionate în timpul acestei operaţiuni, inclusiv ghizi turistici.

Noul scandal vine să se adauge unei liste lungi de probleme cu care s-a confruntat recent Muzeul Luvru, victimă a unui jaf spectaculos pe 19 octombrie 2025, în timpul căruia opt bijuterii din Coroana Franţei au fost furate.

Muzeul Luvru a trebuit să îşi închidă, de asemenea, una dintre galerii în luna noiembrie din cauza unor avarii şi se confruntă de la jumătatea lunii decembrie cu o grevă a angajaţilor, care denunţă condiţiile actuale de muncă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
oana toiu fb
5
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
Digi Sport
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
victor rebengiuc si mariana mihut
Percheziţii la persoane care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci”
Incident Paris
Un bărbat a fost împușcat de polițiști la Paris, după ce i-a amenințat cu un cuțit
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Descoperire macabră în Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit mort în propria casă, sub un pat
sportivi olimpici ai Italiei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026
Cursa ascunsă dinaintea Jocurilor Olimpice: Cum se întrec poliția și armata din Italia ca să îi recruteze pe cei mai buni sportivi
agenti ice
Partide europene de extremă dreapta vor poliții de tip ICE în țările lor: „Va trebui să fim nemiloși”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler...
Tanc Leopard
„Ca în 1941”. Un fost șef NATO cere trecerea economiilor în regim de...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
miruta
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în...
Ultimele știri
Tanczos Barna: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare. Ne-ar ajuta un pic de încredere reciprocă în coaliţie
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze Rafale
Bărbatul acuzat că l-ar fi ameninţat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc a fost plasat sub control judiciar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online