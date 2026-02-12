Un nou scandal la Muzeul Luvru: Doi angajați arestați într-o anchetă privind o rețea de fraudă cu bilete

O operaţiune a Poliţiei franceze a fost desfăşurată marţi pentru destructurarea unei reţele de fraudă cu bilete la Muzeul Luvru din Paris, care ar putea fi una de amploare, în timp ce doi angajaţi ai instituţiei muzeale au fost arestaţi, au dezvăluit joi mai multe surse citate de AFP.

„Pe baza informaţiilor de care dispune muzeul, se suspectează existenţa unei reţele care organizează o fraudă de amploare”, a transmis o purtătoare de cuvânt de la Luvru, potrivit căreia acea operaţiune poliţienească a fost realizată în urma „unei semnalări a muzeului”.

Purtătoarea de cuvânt a mai spus că renumitul muzeu parizian, cel mai vizitat muzeu de lume, se confruntă cu „o recrudescenţă şi o diversificare a fraudelor cu bilete” şi a implementat, ca reacţie, un plan de luptă "structurat", în colaborare cu echipele sale şi cu forţele de Poliţie, potrivit Agerpres.

Potrivit unei surse familiarizate cu acest dosar, fraudele din centrul anchetei au început în vara anului 2024 şi ar implica ghizi externi ai muzeului, tur-operatori şi angajaţi ai serviciului de bilete de la Luvru.

Conform aceleiaşi surse, autorii fraudelor organizau vizite de grup, care depăşeau limita autorizată de 20 de persoane, şi emiteau apoi facturi, în afara biletelor oficiale şi pentru profitul lor, cu tarife supraevaluate pentru turiştii care depăşeau acel prag.

Cotidianul Le Parisien, care a dezvăluit informaţia în premieră, afirmă că aproximativ 10 persoane au fost chestionate în timpul acestei operaţiuni, inclusiv ghizi turistici.

Noul scandal vine să se adauge unei liste lungi de probleme cu care s-a confruntat recent Muzeul Luvru, victimă a unui jaf spectaculos pe 19 octombrie 2025, în timpul căruia opt bijuterii din Coroana Franţei au fost furate.

Muzeul Luvru a trebuit să îşi închidă, de asemenea, una dintre galerii în luna noiembrie din cauza unor avarii şi se confruntă de la jumătatea lunii decembrie cu o grevă a angajaţilor, care denunţă condiţiile actuale de muncă.

Editor : M.I.