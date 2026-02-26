Live TV

Video Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac: momentul a fost filmat de un turist. Risc major în Munții Făgăraș

Data publicării:
642418727_1585658453559971_1651890532425962135_n
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată în zona Bâlea Lac, din Munții Făgăraș. Foto Salvamont Sibiu/ Facebook

O avalanșă de mari dimensiuni s-a declanșat joi, în jurul orei 11.00, în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, pe fondul unui risc mare de producere a avalanșelor, cotat la gradul 4 din 5. Fenomenul a fost surprins de un turist, iar imaginile arată desprinderea unui perete masiv de zăpadă de pe versant, în condițiile în care autoritățile avertizează că stratul de zăpadă este instabil la altitudini de peste 1.800 de metri, potrivit Salvamont Sibiu.

Meteorologii au emis o avertizare de risc mare de avalanșă pentru zona Bâlea Lac, nivel 4 din 5, conform Buletinului Nivometeorologic. Acest grad indică un pericol ridicat de declanșare a avalanșelor, în special la altitudini de peste 1.800 de metri, unde stratul de zăpadă poate fi instabil.

Reprezentanții Salvamont Sibiu au transmis că zona este extrem de periculoasă în această perioadă și au reiterat avertizarea privind riscul major de avalanșă.

Bâlea Lac, situată în județul Sibiu, este una dintre cele mai frecventate zone montane din România în sezonul de iarnă, atrăgând turiști pentru drumeții, schi și activități montane. Autoritățile recomandă evitarea traseelor alpine și respectarea indicațiilor salvatorilor montani în condițiile actuale de instabilitate a stratului de zăpadă.

