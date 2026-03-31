Foto Avertisment pentru turiști la Sinaia: „Zăpadă ortopedică de categoria I”. Temperaturi ridicate și vizibilitate redusă pe munte

Foto Salvamont Sinaia/ Facebook
Salvamont Sinaia avertizează că zăpada de pe munte a devenit extrem de dificilă pentru turiști, fiind grea, udă și solicitantă, în condițiile unor temperaturi neobișnuit de ridicate. În aceste condiții, salvatorii montani recomandă evitarea drumețiilor, iar deplasarea, chiar și pe pârtii, poate deveni problematică.

Salvamontiștii descriu stratul de zăpadă ca fiind extrem de solicitant pentru schiori și turiști, din cauza consistenței și a nivelului ridicat de umiditate.

„Zăpadă ortopedică de categoria I, cu atât mai mult în afara pârtiilor (dar atenție și pe pârtii, chiar dacă sunt încă foarte bine preparate având în vedere condițiile):”

Potrivit salvatorilor montani, chiar dacă pârtiile sunt încă întreținute, condițiile generale afectează semnificativ experiența și siguranța celor care aleg să urce la munte.

„Zăpadă mare, foarte udă și grea, agață puternic în viraj (mai ales la schiuri), nu alunecă, pune presiune mare pe articulații.”

Aceste caracteristici cresc riscul de accidentări și fac deplasarea mult mai obositoare decât în condiții obișnuite.

Pe lângă starea zăpezii, vremea contribuie la disconfortul resimțit de turiști.

„Foarte cald, temperaturi de plajă pentru munte chiar fără nicio rază de soare azi. Vizibilitate proastă.”

Vizibilitatea redusă poate crea probleme suplimentare, în special pentru cei care nu cunosc bine traseele.

În aceste condiții, salvamontiștii atrag atenția că deplasarea pe jos devine extrem de dificilă.

„Nu recomandăm drumețiile momentan - mersul pe jos este foarte anevoios și neplăcut de ud în condițiile actuale.”

Recomandarea vine în contextul unui risc crescut de epuizare și accidentare, în condițiile unui teren instabil și dificil.

Editor : Ș.A.

RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
1
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
nicusor dan inquam octav ganea
2
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
viktor orban zambeste
3
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Serbia highlighted on a white simplified 3D world map. Digital 3D render.
4
Tensiuni în Balcani: Croația anulează un summit al regiunii din cauza unor declarații ale...
călător în aeroport cu un avion în fundal
5
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou...
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
balea lac
Locul din România unde stratul de zăpadă are 162 de centimetri. Avertisment pentru schiori
interventie salvamontisti
Intervenții în lanț pe munte. Peste 40 de oameni au fost salvați, 17 au ajuns la spital
salvamontisti pe munte
Turiști în pantofi, salvați de pe munte în județul Brașov. Avertismentul Salvamont pentru drumeții, chiar dacă vremea se încălzește
salvamont operatiune de salvare iarna
Val de intervenții pe munte. Aproape 40 de persoane au fost salvate de salvamontiști în ultimele 24 de ore
salvamontisti in zapada
Operațiune grea în Maramureş: trei ucraineni, recuperați de la mare altitudine. Aproape 100 de oameni, salvați de pe munte în ultima zi
Recomandările redacţiei
Portavion
Cum ar arăta o bătălie pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz: Nave...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele...
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Conflictul „se apropie de...
profimedia-1056488420
Ilie Bolojan: Nu cred că trebuie menţinut votul unanim la nivelul UE...
Miruță, discuții cu reprezentanții Ministerului Apărării din Ucraina despre producția de drone în România. Proiect de 200 milioane euro
Mesajul Oanei Țoiu, la 4 ani de la masacrul de la Bucea: „Nu putem onora memoria victimelor doar prin reculegere. E nevoie de justiție”
Greg Bovino, șeful grănicerilor SUA, a ieșit la pensie cu tot cu parolele de la conturile de social media ale instituției
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
» Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut...
Fanatik.ro
Achiziția făcută de numărul 1 mondial în tenis. Carlos Alcaraz nu s-a uitat deloc la bani
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Selecționer nou la echipa națională! FRF a făcut anunțul oficial
Adevărul
Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului
Playtech
Măsurile de raționalizare în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se declară...
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”