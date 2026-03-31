Salvamont Sinaia avertizează că zăpada de pe munte a devenit extrem de dificilă pentru turiști, fiind grea, udă și solicitantă, în condițiile unor temperaturi neobișnuit de ridicate. În aceste condiții, salvatorii montani recomandă evitarea drumețiilor, iar deplasarea, chiar și pe pârtii, poate deveni problematică.

Condiții dificile pe munte: zăpadă grea și temperaturi ridicate

Salvamontiștii descriu stratul de zăpadă ca fiind extrem de solicitant pentru schiori și turiști, din cauza consistenței și a nivelului ridicat de umiditate.

„Zăpadă ortopedică de categoria I, cu atât mai mult în afara pârtiilor (dar atenție și pe pârtii, chiar dacă sunt încă foarte bine preparate având în vedere condițiile):”

Potrivit salvatorilor montani, chiar dacă pârtiile sunt încă întreținute, condițiile generale afectează semnificativ experiența și siguranța celor care aleg să urce la munte.

Foto Salvamont Sinaia/ Facebook

„Zăpadă mare, foarte udă și grea, agață puternic în viraj (mai ales la schiuri), nu alunecă, pune presiune mare pe articulații.”

Aceste caracteristici cresc riscul de accidentări și fac deplasarea mult mai obositoare decât în condiții obișnuite.

Vizibilitate redusă: drumețiile nu sunt recomandate

Pe lângă starea zăpezii, vremea contribuie la disconfortul resimțit de turiști.

„Foarte cald, temperaturi de plajă pentru munte chiar fără nicio rază de soare azi. Vizibilitate proastă.”

Vizibilitatea redusă poate crea probleme suplimentare, în special pentru cei care nu cunosc bine traseele.

În aceste condiții, salvamontiștii atrag atenția că deplasarea pe jos devine extrem de dificilă.

„Nu recomandăm drumețiile momentan - mersul pe jos este foarte anevoios și neplăcut de ud în condițiile actuale.”

Recomandarea vine în contextul unui risc crescut de epuizare și accidentare, în condițiile unui teren instabil și dificil.

Editor : Ș.A.