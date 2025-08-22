Live TV

Avertizare cod portocaliu pentru București și Ilfov

o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Foto: Getty Images

ANM a transmis o averizare cod portocaliu pentru București, valabila până la ora 20.00.

Conform ANM, Bucureștiul va fi afectat de o vijelie puternică cu rafale de 70 km/h, descărcări electrice, averse ce vor cumula 10...15 l/mp.

Intervalul de valabilitate este: 22/08/2025 19:20 22/08/2025 20:00

Totodată, ISUBIF a transmis prin sistemul Ro-Alert o atenționare telefonică.

Tot ANM a emis un Cod Portocaliu și pentru zona Ilfov, unde se atenționează asupra unei vijelii puternice cu rafale de 70...80 km/h,
descărcări electrice, averse ce vor cumula 10...20 l/mp.

Avetizarea este valabilă tot până la ora 20.00.

Zonele vizate sunt: - Județul Ilfov: Voluntari, Pantelimon, Brănești, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Găneasa, Ștefăneștii de Jos,
Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu;

