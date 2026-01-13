Bărbatul din Caraş-Severin care a muşcat de mâini şi picioare trei poliţişti a fost arestat preventiv

Bărbatul din oraşul Bocşa, judeţul Caraş- Severin, care a muşcat trei poliţişti când aceştia au încercat să îl imobilizeze, a fost arestat preventiv în urma deciziei magistraţilor de la Judecătoria Reşiţa. El este acuzat de ultraj.



„Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul P.P.M. pentru săvârşirea a trei infracţiuni de ultraj. Iar în urma audierilor efectuate, s-a formulat propunerea luării măsurii arestului preventiv faţă de inculpat, pe o perioadă de 30 de zile, aceasta fiind admisă de Judecătoria Reşiţa”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.

Incidentul a avut loc în data de 8 ianuarie.

„În fapt, din probele administrate, s-a stabilit că la data de 08.01.2026, în jurul orei 22:20, în timp ce se afla în apartamentul situat în oraşul Bocşa, jud. Caraş-Severin, P.P.M. a exercitat acte de violenţă asupra agenţilor de poliţie B.A.V., S.R. şi H.A., din cadrul Poliţiei Oraşului Bocşa, care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, intervenind la o solicitare SNUAU 112, în concret i-a muşcat pe aceştia şi anume: agentul de poliţie B.A.V. a fost muşcat de braţul drept în zona cotului superior, agentul de poliţie S.R. a fost muşcat de mâna dreaptă în zona degetelor şi de mâna stângă în zona cotului aproape de umăr iar agentul de poliţie H.A. a fost muşcat de piciorul stâng (membru inferior/gambă), toţi trei suferind astfel leziuni traumatice cuantificate prin zile de îngrijiri medicale”, a precizat sursa citată.

Mai mulţi oameni au sunat la numărul de urgenţă 112 şi au sesizat că un bărbat face scandal într-un local public din oraş, provocând distrugeri în interior. La scurt timp, poliţiştii au fost sesizaţi din nou la 112 de o femeie că acelaşi bărbat a încercat să intre peste aceasta în locuinţă. La faţa locului au fost direcţionate două echipaje de poliţie, care l-au găsit pe bărbatul în cauză la domiciliu, într-un bloc din proximitatea localului, acesta fiind recalcitrant şi vizibil în stare de ebrietate.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul a refuzat să coopereze, nu s-a conformat dispoziţiilor poliţiştilor, iar în momentul în care au încercat să îl imobilizeze, acesta i-a muşcat.

În sprijinul acestora a fost solicitat un echipaj de jandarmi, iar bărbatul a fost dus atunci la sediul Poliţiei.

