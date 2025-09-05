Live TV

Video Bate vântul austerității pe șantierele din România. Cazul unei comune din Gorj, unde constructorul și-a luat utilajele și a plecat

Data publicării:
santier gol
Pentru proiectul de reabilitare a drumului au fost alocați 18,5 milioane de lei, însă constructorul nu a mai primit bani din aprilie. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Austeritatea golește și șantierele. După câștigarea unei licitații pentru modernizarea drumurilor, într-o localitate din Gorj, constructorul și-a luat utilajele și a părăsit șantierul. Motivul: Guvernul nu a mai virat bani pentru lucrările din ultimele trei luni, din cauza blocării proiectului „Anghel Saligny”. În patru ani, autoritățile au semnat contracte cu primăriile și Consiliile Județene, prin acest program, de 45,8 miliarde de lei. O analiză Expert Forum arată că până la jumătatea anului, statul român a reușit să deconteze doar 19,5 miliarde de lei, iar din cele aproximativ 5.000 de proiecte aprobate spre finanțare, doar 4% au reușit să fie duse la bun sfârșit.

Acest drum din comuna Alimpeşti, județul Gorj, urma să fie modernizat cu finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Lucrările au fost realizate în proporție de 20%, banii de la Guvern nu au mai venit, iar constructorul și-a luat utilajele și a plecat.

Localnic: Așa este de când m-am nascut eu, am 51 de ani. Când plouă, aici e extraordinar de trecut. E o porțiune de 100 de metri, trebuia să bage ceva, un substrat solid.
Reporter: Cum vi se pare că statul nu mai susține lucrările acestea?
Localnic: Un dezastru, un dezastru!

Reporter: De cât timp așteptați asfalt aici?
Localnic: Vai de mine... De când au început să asfalteze ulițele prin comune.

Localnici: Pentru ei sunt bani, pentru noi, săracii, nu sunt bani. Știți câți suntem aici? Pe linia asta nu sunt decât 4 familii. Tot tineretul a plecat. Nu mai e nimeni! Noi ne-am întors din Spania cu speranțe multe, dar regret. 

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: Pe această porțiune drumul s-a lăsat aproximativ o jumătate de metru, iar oamenii spun că dacă lucrările nu vor fi continuate, drumul se va rupe în totalitate. Vorbim, din păcate, de singura cale de acces către locuințe.

Pentru proiectul de reabilitare a drumului au fost alocați 18,5 milioane de lei, însă constructorul nu a mai primit bani din aprilie. Lucrările ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul anului viitor.

Marian Cătălinoiu, reprezentant firmă constructoare: Noi am cerut, acum o săptămână, sistare de lucrare ca să nu ieșim din termenul contractual și, în momentul în care se prelungesc cele patru facturi, vom relua lucrările cu prelungirea de termen a contractului printr-un act adițional. 2 milioane de euro am băgat până acum în tot ce s-a lucrat.

Dan Floarea, primarul comunei Alimpești: Aici e problema, pentru că întreruperea lucrărilor, fiind și drumuri în pantă, din cauza ploilor, drumurile se degradează și conservarea lor este imposibilă.

În patru ani, autoritățile au semnat contracte cu primăriile și Consiliile Județene, prin programul "Anghel Saligny", de 45,8 miliarde de lei. O analiză Expert Forum arată că până la jumătatea anului, Guvernul a reușit să deconteze doar 19,5 miliarde de lei, iar din cele aproximativ 5.000 de proiecte aprobate spre finanțare, doar 4% au reușit să fie duse la bun sfârșit.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia

