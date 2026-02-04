Live TV

Banca Naţională a României (BNR) avertizează că un document atribuit instituţiei care circulă în mediul online este fals. Acesta se referă la „procura cu autoritate totală” şi foloseşte nume reale ale unor structuri şi reprezentanţi ai BNR, precum şi sigla, antetul şi datele de contact reale ale Băncii Naţionale a României. BNR reaminteşte că toate comunicatele sale oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituţiei şi pe canalele de comunicare ale BNR.

„Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spaţiul online, datat 04.02.2026 şi purtând sigla instituţiei, reprezintă un fals. BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document şi nu deţine atribuţii legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri”, au transmis, miercuri, reprezentanţii BNR.

document fals

Ei avertizează că, deşi în cuprinsul documentului sunt utilizate funcţii şi nume reale ale unor structuri şi reprezentanţi ai BNR (Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR), precum şi sigla, antetul sau datele de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituţiei şi în scopul inducerii în eroare a publicului.

„Prin urmare, BNR respinge categoric conţinutul prezentat în acest material. BNR reaminteşte publicului că: toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituţiei: https://www.bnr.ro/ şi pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky) orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudenţă” , a mai precizat sursa citată. 

Banca Naţională a României reaminteşte că transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracţiuni de fals şi uz de fals potrivit prevederilor Codului penal şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

De asemenea, BNR solicită publicului să nu dea curs, să nu semneze şi să nu redistribuie documentul fals.

Editor : Liviu Cojan

