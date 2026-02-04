Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seară, la Guvern, că jalonul din PNRR privind pensiile magistraților este în prezent neîndeplinit, conform Comisiei Europene, iar joi va informa CCR asupra consecințelor amânării unor decizii. Șeful Executivului transmite că probabilitatea de a pierde banii „e foarte mare”. În ceea ce privește plata alocată jalonului 215, există o reținere de aproape 230 de milioane de euro.

„Absorbția de fonduri UE va fi un vârf anul acesta, dar pentru asta e nevoie să accesăm finanțările care vin prin PNRR, care sunt condiționate de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Unul din ele e cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de aproape 230 de milioane euro.

Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană săptămâna trecută, în momentul de față Comisia consideră că jalonul nu e îndeplinit. Ideea că ar fi îndeplinit e falsă. Mâine voi informa CCR asupra consecințelor amânării unor decizii. S-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anu trecut, s-a dat amânare și a doua încercare au fost amânări în cascadă.

În condițiile în care nu se va lua o decizie, probabilitatea să pierdem banii e foarte mare. Fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii”, a declarat Ilie Bolojan în conferință de presă la Guvern.

-știre în curs de actualizare-

