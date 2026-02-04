Live TV

Parlamentul European reia lucrul la acordul comercial al UE cu SUA

Data actualizării: Data publicării:
Parlamentul European
Parlamentul European. Foto Profimedia

Parlamentul European a anunţat miercuri că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump a dat înapoi în afirmaţiile sale despre Groenlanda, relatează AFP şi Reuters.

Eurodeputaţii sunt gata „să avanseze rapid”, „cu condiţia ca SUA să respecte integritatea teritorială şi suveranitatea Uniunii şi a statelor sale membre”, a declarat social-democratul Bernd Lange, preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) a PE, informează Agerpres.

Legislativul comunitar a îngheţat examinarea acestui acord în urmă cu două săptămâni, în semn de protest faţă de ameninţările preşedintelui american privind Groenlanda, teritoriu autonom danez.

Reluarea lucrului la acord „nu este un cec în alb”, ci „un semnal al unei voinţe generale de a angaja dialogul”, a subliniat Bernd Lange, eurodeputat german.

Eurodeputaţii au convenit să adauge în text posibilitatea de a suspenda „aplicarea acordului în orice moment dacă interesele, securitatea sau integritatea teritorială a Europei sunt ameninţate”.

Miercuri, eurodeputaţii au apreciat de asemenea că sunt „inacceptabile” taxe vamale care pot atinge 50% pentru produse europene din oţel şi aluminiu. „Atâta timp cât aceste taxe vamale nu vor fi readuse la 15%, nu se pune problema de acces fără taxe vamale pentru oţelul şi aluminiul american pe piaţa europeană”, a avertizat Bernd Lange.

Uniunea Europeană a încheiat în vară acest acord comercial cu Washingtonul, care prevede taxe vamale de 15% pentru produsele europene care intră în SUA şi suprimă taxele vamale pe o serie de produse americane care ajung pe piaţa UE.

Eurodeputaţii ar putea să se pronunţe asupra acestui acord la sfârşitul lui februarie în comisie, apoi în săptămânile viitoare în sesiune plenară.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
4
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pacient in patul de spital
Verdict istoric în SUA: despăgubiri de milioane de dolari în cazul unei operații de schimbare de sex la minori
Soldați Moldova
Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitate națională. Legea a fost semnată de Donald Trump
Donald Trump și Xi Jinping
Xi Jinping și Donald Trump, convorbire telefonică înaintea vizitei liderului american în China
Interior Minister'S Statement On The Presence Of U.S. Agents At The Winter Olympics
Agenții ICE nu vor juca „niciun rol operativ” în timpul Jocurilor Olimpice 2026 în Italia
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor: „Ingerințele ruse au fost evidențiate de rapoarte NATO”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la...
intrarea in sala CCR
Jalonul din PNRR privind pensiile magistraților, neîndeplinit...
maşini Dacia produse la uzina Mioveni pe trailer
Val de concedieri voluntare la Dacia: unu din 10 angajați Dacia vor...
Președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului...
Ultimele știri
Pachetul privind reforma administrației va fi adoptat săptămâna viitoare, anunță Bolojan. Metoda recomandată de Ministerul Justiției
Amazon intenționează să utilizeze IA pentru a accelera producția de filme și programe TV (Reuters)
Medic chirurg, cercetat pentru luare de mită. A fost prins în flagrant când primea bani pentru a opera o femeie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Cutremur la echipa din SuperLiga după ultimul eșec! Ambii antrenori au fost dați afară!
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”