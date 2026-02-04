Parlamentul European reia lucrul la acordul comercial al UE cu SUA

Parlamentul European a anunţat miercuri că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump a dat înapoi în afirmaţiile sale despre Groenlanda, relatează AFP şi Reuters.

Eurodeputaţii sunt gata „să avanseze rapid”, „cu condiţia ca SUA să respecte integritatea teritorială şi suveranitatea Uniunii şi a statelor sale membre”, a declarat social-democratul Bernd Lange, preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) a PE, informează Agerpres.

Legislativul comunitar a îngheţat examinarea acestui acord în urmă cu două săptămâni, în semn de protest faţă de ameninţările preşedintelui american privind Groenlanda, teritoriu autonom danez.

Reluarea lucrului la acord „nu este un cec în alb”, ci „un semnal al unei voinţe generale de a angaja dialogul”, a subliniat Bernd Lange, eurodeputat german.

Eurodeputaţii au convenit să adauge în text posibilitatea de a suspenda „aplicarea acordului în orice moment dacă interesele, securitatea sau integritatea teritorială a Europei sunt ameninţate”.

Miercuri, eurodeputaţii au apreciat de asemenea că sunt „inacceptabile” taxe vamale care pot atinge 50% pentru produse europene din oţel şi aluminiu. „Atâta timp cât aceste taxe vamale nu vor fi readuse la 15%, nu se pune problema de acces fără taxe vamale pentru oţelul şi aluminiul american pe piaţa europeană”, a avertizat Bernd Lange.

Uniunea Europeană a încheiat în vară acest acord comercial cu Washingtonul, care prevede taxe vamale de 15% pentru produsele europene care intră în SUA şi suprimă taxele vamale pe o serie de produse americane care ajung pe piaţa UE.

Eurodeputaţii ar putea să se pronunţe asupra acestui acord la sfârşitul lui februarie în comisie, apoi în săptămânile viitoare în sesiune plenară.

Editor : Sebastian Eduard