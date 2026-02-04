Pachetul privind reforma administrației va fi adoptat săptămâna viitoare, anunță Bolojan. Metoda recomandată de Ministerul Justiției

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, într-o conferință de presă de la Palatul Victoriei, că pachetul privind reforma administraţiei a intrat în circuitul guvernamental de avizare şi urmează să fie adoptat săptămâna viitoare. Potrivit şefului Executivului, la recomandarea Ministerului Justiţiei, adoptarea se va face prin asumarea răspunderii Guvernului.

„În paralel cu pregătirea bugetului, se lucrează la pachetul pe reforma administraţiei, un pachet, din păcate, amânat, dar suntem în situaţia în care acest proiect a intrat în circuitul de avizare guvernamental. El ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare, în baza consultării dintre Ministerul Dezvoltării şi cel al Justiţiei. Recomandarea Ministerului Justiţiei este să angajam răspunderea Guvernului pentru adoptarea acestui pachet", a anunţat Ilie Bolojan miercuri seară.

Premierul a mai spus că el are un rol foarte important pentru că va reduce baza de cheltuieli a statului, în aşa fel încât în anii următori să avem un stat mai eficient, dar mai ales va schimba paradigma din administraţie, creând condiţii pentru a avea o administraţie în serviciul cetăţeanului şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru toţi cetăţenii prin administraţiile locale.

„Acest pachet va fi completat de proiectul privind interdicţia cumulului pensie cu salariu şi acesta ar urma să fie adoptat în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare”.

Premierul a mai spus că cel de-al doilea pachet este pachetul de relansare economică.

„Mâine acest pachet va fi prezentat în primă lectură în şedinţa de guvern, iar după şedinţă va fi prezentat de ministrul Nazare. Vineri va avea loc un Consiliu Tripartit în care va fi prezentat partenerilor sociali. Acest pachet conţine soluţii de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziţia de utilaje, de exemplu, scheme de sprijin pentru investiţiile mari, pentru zonele în care avem deficite comerciale, pentru zonele în care ne putem stimula exporturile şi scheme de garanţii, de exemplu, prin banca de investiţii şi dezvoltare”, a mai spus premierul.

Şeful Executivului a mai spus: „În afară de acest pachet, cele mai importante măsuri pentru a ne pune economia pe baze sănătoase este să avem predictibilitate în măsurile fiscale, să asigurăm stabilitate politică şi financiară şi, în mod evident, să lucrăm la cele câteva domenii care influenţează semnificativ economia, cum sunt absorbţia fondurilor europene sau energia.

„În completarea acestor pachete, avem pregătite, şi le veţi vedea de săptămâna viitoare, în transparenţă decizională, începând de luni, trei proiecte de ordonanţă privind de simplificarea în domenii care ar susţine companiile pentru autorizare, prin debirocratizarea proceselor de autorizare, prin simplificarea acestora şi prin reducerea poverii administrative. Este vorba de un proiect privind simplificarea obţinerea vizelor de mediu, unde termenele vor fi scurtate substanţial, în aşa fel încât durata de obţine a avizelor de mediu să se reducă, pentru ca investiţiile companiilor să poată fi realizate mai repede. De exemplu, pentru o decizie de încadrare, astăzi avem un termen de 90 de zile. În propunerea agreată, inclusiv de comisie, termenul va fi redus la 60 de zile”, a subliniat premierul.

El a mai spus că un al doilea proiect, promovat de Ministerul de Interne, este cel legat de simplificarea obţinerii autorizaţiilor de incendiu, a avizelor pe care le emite Inspectoratul pentru Staţii de Urgenţă.

„Asta înseamnă simplificare, scurtare termene, standardizare, în aşa fel încât avizul să fie obţinut în maxim 15 zile, iar autorizaţia în maxim 30 de zile. Astăzi, în anumite zone ale ţării, cum este Bucureştiul, obţinerea avizului durează luni de zile, ceea ce blochează investiţii şi întârzie finanţările pentru companii”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că un al treilea pachet este cel de simplificare al avizării investiţiilor mari în România. „E vorba de aşa-numitor aviz al Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe, unde, pe de-o parte, tarifele se reduc la jumătate, termenele, de asemenea, se înjumătăţesc, iar pragul, care este astăzi de 2 milioane, pentru a avea nevoie de acest aviz, este ridicat la 5 milioane de euro, în aşa fel încât să debirocratizăm marele investiţii care se fac în România”, a arătat premierul.

Premierul a precizat că după măsurile necesare care să reducă deficitul, printre care se numără și cele privind administrația, a venit momentul pentru măsuri de relansare a economiei.

„Suntem în acest început de an, la finalul unor măsuri de ajustare bugetară, care au însemnat o perioadă dificilă pentru mulţi români, care au însemnat o contracţie economică, dar închidem aceste măsuri şi începând din această perioadă vom lucra la măsurile care să ducă la o relansare economică, ceea înseamnă să avem un stat mai eficient, ceea ce înseamnă să avem o economie pusă pe baze mai sănătoase, servicii publice mai bune şi mai multe oportunităţi pentru oameni, corectând nedreptăţile şi creând condiţii pentru dezvoltare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : B.E.