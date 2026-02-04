Live TV

Nicuşor Dan, convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European: Susţinem consolidarea Pieţei Unice

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, miercuri, o convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, despre temele principale ale Consiliului European informal de săptămâna viitoare, şeful statului transmiţând oficialului european că România susţine consolidarea Pieţei Unice şi salută extinderea acordurilor comerciale la nivelul UE.

„Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne intalnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluţii de creştere a competitivităţii statelor noastre - adică să încurajăm investiţiile, inovaţia, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune şi accesibile pentru cetăţeni”, a scris preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului spune că i-a prezentat lui Antonio Costa priorităţile de acţiune ale României în contextul viitoarei reuniuni.

„În primul rând, susţinem simplificarea birocratiei afacerilor in Uniunea Europeana, sustinem consolidarea Pieţei Unice şi salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rand, susţinem o tranziţie mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră. În al treilea rând, România îşi doreşte consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a retelelor si o veritabilă piaţă a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii sǎ plǎteascǎ facturi rezonabile la energie, iar firmele din ţară să aibǎ costuri competitive cu energia”, precizează preşedintele Niculor Dan.

El arată că, „în ceea ce priveşte noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, i-a transmis preşedintelui Consiliului European că România consideră ca este benefică ponderea alocată creşterii competitivităţii, dar că este necesar să se ţină cont şi de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de şanse egale la resurse pentru a reduce decalajele ecpnomice existente intre tarile europene”.

