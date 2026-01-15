Bolid de 100.000 de euro cumpărat cu cash. Ce a descoperit ANAF la controalele pe mașinile de lux cumpărate de români

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a declanșat un proiect-pilot de controale asupra achizițiilor de mașini de lux, după ce a identificat 66 de cazuri în care valoarea autoturismelor cumpărate depășește semnificativ veniturile declarate. Inspectorii au descoperit plăți de sute de mii de lei făcute în numerar, bani fără proveniență fiscală justificată, iar mai multe autoturisme, inclusiv BMW-uri și Porsche, au fost puse sub sechestru.

Controalele vizează situații în care persoane fizice au utilizat venituri nedeclarate sau insuficient justificate pentru achiziții de mare valoare, încălcând legislația privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.

În urma verificărilor deja finalizate, inspectorii DGAF au constatat abateri grave, printre care:

-utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat;

-efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale.

Mașini de zeci și sute de mii de euro, plătite cash

Printre cele mai relevante cazuri identificate se află:

-Un BMW 740D xDrive, achiziționat în 2025 cu aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a banilor;

-Un Porsche Panamera, vândut la un preț subevaluat, deși fusese cumpărat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată cash, iar sursa fondurilor nu a putut fi dovedită;

-Un BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, achiziționat fără o justificare obiectivă a resurselor financiare;

-Un BMW X6 xDrive, de 428.460 lei, plătit în numerar, într-o tranzacție în care nici cumpărătorul, nici vânzătorul nu au putut demonstra proveniența legală a banilor.

Sechestre pe autoturisme și sancțiuni fiscale

În toate aceste situații, DGAF a declanșat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, dar și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asupra autoturismelor, pentru a garanta recuperarea sumelor datorate bugetului de stat.

Într-un caz separat, inspectorii antifraudă au sprijinit organele de executare silită prin instituirea unui sechestru asupra unui BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, în vederea recuperării unor datorii restante către bugetul de stat.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunțat că, în urma confirmării riscurilor fiscale, aceste acțiuni vor continua și vor fi extinse semnificativ, inclusiv asupra altor tipuri de tranzacții cu risc fiscal ridicat.

Editor : A.D.