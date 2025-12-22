Bolojan: Primăria Capitalei e într-o situaţie bugetară gravă, e subfinanțată. Trebuie măsuri la nivel guvernamental. Cu o condiție

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că Primăria Capitalei va fi ajutată de Guvern cu finanţări pentru echilibrarea situaţiei bugetare grave în care se află numai dacă va face şi reformele necesare.

El a fost întrebat, la Antena 3, cât de gravă este situaţia bugetului Primăria Capitalei, având în vedere întâlnirea de lucru pe care a avut-o duminică, la Guvern, cu primarul general Ciprian Ciucu.

„Bucureştiul, din punct de vedere bugetar, primăria generală este într-o situaţie gravă, aceasta este realitatea. Asta înseamnă că au nişte datorii foarte mari, atât primăria către operatorii principali, cel de termoficare şi cel de transport în comun, dar şi aceşti operatori către alţii. Cei de la termoficare, către ELCEN, către cei care le livrează aburul, iar cei de la societatea de transport, de la STB, către bugetul de stat, către ANAF, unde au nişte eşalonări pe care dacă nu le achită, practic, pierderile sunt mult mai mari. Ori, asta arată, pe de o parte, o subfinanţare cronică a Primăriei Generale a Capitalei, datorită deciziilor care s-au luat în ultimii trei, patru, cinci ani", a răspuns Bolojan.

Potrivit premierului, măsurile care trebuie luate la Primăria Capitalei sunt şi de reducere a cheltuielilor şi creştere a veniturilor.

„Trebuie să recunoaştem că, treptat, treptat, Primăria Generală, care avea o cotă mai mult de jumătate din impozitele care se colectează pentru Bucureşti, a pierdut în fiecare an sume de bani, ajungând ca astăzi să fie, dacă bine reţin, în jur de 40% (...). Ori fiecare procent de genul acesta înseamnă poate 100 de milioane de lei. Deci asta înseamnă că dacă ai 10%, înseamnă că ai un miliard de lei pierdere, ori gândiţi-vă că doar datoria pe care o are societatea de transport către Finanţe este de peste un miliard de lei. Deci, aici măsurile care trebuie luate sunt tot de tip guvernamental. Nu pot fi inventate alte lucruri. Asta înseamnă că trebuie să-şi reducă cheltuielile, trebuie să-şi crească veniturile, trebuie să facă anumite eşalonări, trebuie să se împrumute, deci nu există nişte formule care, cum să vă spun, nu vor deranja”, a specificat Ilie Bolojan.

În context, el a fost întrebat dacă primarul general va fi ajutat şi cu bani de la Guvern, pentru redresarea situaţiei.

„Îl ajutăm cu finanţări în condiţii în care şi Primăria Generală face reformele necesare. Dacă nu există această condiţionare, gândiţi-vă că mâine o să vină o altă primărie din România, mai mică, care are şi ea problemele ei şi o să ne spună 'vrem şi noi resurse pentru că şi noi avem o situaţie dificilă', sigur, la o altă scară, mult mai mică, dar ani de zile, din păcate, guvernele noastre au făcut nişte lucruri faţă de administraţie care n-au stimulat performanţa”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

