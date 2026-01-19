Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni la Palatul Victoria, pe generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, ocazie cu care au discutat consolidarea apărării României pe Flancul Estic și modernizarea capacităților naționale de securitate, în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.

Potrivit comunicatului de presă al Guvernului, prim-ministrul a salutat prezența în România a înaltului oficial NATO, într-un moment important al discuțiilor aliate privind consolidarea posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic al Alianței Nord-Atlantice.

Ilie Bolojan i-a mulțumit generalului Alexus G. Grynkewich pentru sprijinul acordat apărării României, prin activitățile de vigilență sporită și inițiativele NATO, precum Operația „Santinela Estică”. Premierul a subliniat importanța menținerii unei posturi credibile de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre, a unei prezențe aliate consistente pe teritoriul României și a pledat pentru o abordare unitară a NATO de-a lungul întregului Flanc Estic.

Șeful Executivului a prezentat măsurile interne pentru consolidarea capacității naționale de apărare, inclusiv creșterea resurselor bugetare în linie cu angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, precum și utilizarea Programului SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro, pentru modernizarea industriei naționale de apărare și a infrastructurii destinate mobilității militare.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și situația de securitate din Ucraina, precum și stadiul negocierilor privind procesul de pace. De asemenea, au fost analizate măsuri concrete pentru protejarea spațiului aerian, inclusiv în contextul riscurilor de intruziune ale dronelor în spațiul aerian al României.

La rândul său, generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul important pe care România îl joacă în asigurarea securității euroatlantice, în special în regiunea Mării Negre.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, viceprim-ministrul Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, precum și consilierul de stat Luminița Odobescu. De asemenea, la întâlnire a fost prezent și însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei SUA în România, Michael L. Dickerson.

Editor : Ana Petrescu