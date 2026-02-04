Călătorii STB fără bilet și care au cărți de identitate electronice pot fi amendați, clarifică PMB: „Fac echipă cu polițiștii locali”

Deținătorii noilor cărți de identitate electronice nu sunt scutiți de amenzi în cazul în care circulă cu mijloacele de transport în comun fără să plătească călătoria. Conform Primăriei Municipiului București, călătorii fără bilet vor fi sancționați pentru că echipele de la Poliția Locală vor însoți controlorii STB.

PMB precizează că suprataxa pentru neplata călătoriei este de 80 de lei, iar cei care o refuză sunt pasibili de o amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei.

„Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice.

Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât.

Au fost și azi împreună, în autobuze, troleibuze și tramvaie. Controlorii fac adesea echipă cu polițiștii locali, dar le solicită sprijinul și punctual, în acele situații mai „delicate”, în care călătorii prinși fără bilet devin recalcitranți și refuză să se legitimeze.

Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc. Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o #amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal.

Prețul unui bilet este, însă, doar 3 lei. Construim, prin schimbări mici, un oraș civilizat și sigur!”, a transmis PMB pe Facebook.

Precizările sursei citate vin după ce Digi24 a relatat despre lipsa cititoarelor pentru noile documente de identitate. Într-un răspuns pentru Digi24, Societatea de Transport a afirmat că nu mai trece mult timp până ce controlorii vor dispune de aceste cititoare.

Potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 125.000 de bucureșteni au deja cărți noi de identitate.

