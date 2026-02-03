Live TV

Ciprian Ciucu a cerut STB un plan de reducere a cheltuielilor. Anunțul primarului Capitalei despre situația transportului public

ciprian ciucu primaria capitaleio
Foto: Facebook / Primăria Capitalei

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an. Primarul afirmă că a cerut conducerii societăţii să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor, iar dacă planul va fi viabil, va înainta acest plan Consiliului General şi Guvernului şi îl va discuta în prealabil cu sindicatele. El mai spune că nu vor mai fi discuţii despre majorări de tarife până nu vor avea acest plan clar adoptat.

„Probabil că nu aţi mai auzit în ultimii muuulţi ani de o eficientizare semnificativă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB). Nici eu. Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare, un fel de audit, ca să ştim cu toţii ce se întâmplă în «cutia neagră STB». Practic, cred că trebuie să ştim cu toţii de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an. Să ştim pe ce se duce acestă sumă echivalentă cu întregul buget al oraşului Braşov pe un an. Doar PNL, USR şi REPER au votat pentru ca acest lucru să se întâmple, restul s-au opus. Nu am avut voturile, deci proiectul a picat”, spune primarul Capitalei, pe Facebook, despre situaţia STB.

Ciucu anunţă că va încerca să afle singur ce se întâmplă în STB.

„Nu am ce face, îmi suflec mânecile şi voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă la STB prin şedinţe cu conducerea STB, cu ADI Transport Public Bucureşti şi cu direcţiile din PMB. Am cerut conducerilor STB şi ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii companiei”, anunţă primarul Bucureştiului.

Ciprian Ciucu precizează că, „dacă planul va fi viabil, va înainta acest plan Consiliului General şi Guvernului şi îl va discuta în prealabil cu sindicatele”.

„ÎMPREUNĂ trebuie să evităm insolvenţa şi să îmbunătăţim condiţiile de transport public pentru bucureşteni! Voi tansparentiza activitatea STB. Nu vor mai fi discuţii despre majorări de tarife până nu vom avea acest plan clar adoptat. Discuţiile despre eliminarea unor gratuităţi generatoare de costuri (cum ar fi TVA şi care s-au acumulat şi au ajuns la sume astronomice, inclusiv din nefolosirea abonamentelor) nu îşi au rostul în acest moment. Grupurile vulnerabile vor fi protejate. Am venit să fac reforme. Transparent, argumentat. Să vedem dacă le va dori şi Consiliul General. Sau...”, mai scrie Ciucu în postare.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joia trecută, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţa Consiliului că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB.

Primarul Capitalei le-a transmis  tot joia trecută, consilierilor CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica că nu ei îşi iau înjurăturile, ci pe el îl înjură oamenii. „Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, i-a întrebat primarul pe consilierii generali. Proiectul a fost respins, la vot, cu cu 24 de voturi „pentru” şi 29 de abţineri.

