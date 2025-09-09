Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe

Cel de-al doilea val de audiențe al anului 2025 validează încă o dată relevanța posturilor radio din portofoliul Campus Media TV. Potrivit studiului efectuat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 28 aprilie – 17 august 2025, Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM adună zilnic peste 2,23 milioane de ascultători la nivel național, performanță care plasează Grupul printre cele mai influente voci din peisajul media autohton.

Cele mai recente date statistice certifică poziția Digi FM de lider incontestabil al trustului, cu 1,44 milioane de ascultători și o cotă de 6,4%. Postul înregistrează cea mai mare ascensiune din acest val și continuă să atragă tot mai mult publicul comercial printr-un mix de știri esențiale, divertisment de calitate și muzică „curată”.

În același timp, Digi24 FM bifează un salt remarcabil, reușind să își dubleze cifrele într-un singur an și să depășească pragul de 50.000 de români care aleg în fiecare zi subiecte de actualitate, prezentate cu claritate și credibilitate. Alături de stațiile PRO FM și Dance FM, cu sute de mii și, respectiv, zeci de mii de fani, întreaga rețea media a trustului demonstrează coerență strategică și o capacitate de adaptare la gusturile variate ale publicului.

„Rezultatele arată că publicul răspunde la autenticitate și consistență. Digi FM este astăzi radioul cu cea mai mare creștere din România pentru că nu a făcut compromisuri și a rămas fidel misiunii: știri corecte, divertisment inteligent și muzică pentru oameni activi. Este dovada că și în radio încrederea se câștigă zi de zi”, a declarat Cetin Rașit, director de programe Digi FM.

La rândul său, Marius Tian, redactor-șef Digi24 FM, a subliniat: „Audiența noastră s-a dublat într-un singur an, iar acest lucru vorbește despre dorința publicului de a asculta știri echilibrate, prezentate cu profesionalism. Este încurajator să vedem că există un apetit real pentru un jurnalism radio de calitate, care nu face rabat de la principii”.

Evoluția Campus Media TV confirmă că audiența se poate construi fără compromisuri, prin integritate editorială, consecvență și respect față de public. Creșterea constantă în sondaje și menținerea pozițiilor în topul preferințelor românilor se datorează jurnalismului făcut cu responsabilitate, conținutului diversificat și unui playlist atent selectat, nu senzaționalului sau artificiilor facile.

Campus Media TV. Da, se poate!

Despre Campus Media TV

Parte a Grupului DIGI, trustul Campus Media TV include posturile Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM și acoperă un portofoliu diversificat de formate radio, pliate pe segmente de public diferite. Cu o abordare orientată către ascultător, stațiile radio ale Grupului livrează zilnic conținut relevant și actual, într-o combinație dinamică de știri, muzică și divertisment.

Editor : A.D.V.