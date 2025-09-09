Live TV

Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe

Data actualizării: Data publicării:
780x440

Cel de-al doilea val de audiențe al anului 2025 validează încă o dată relevanța posturilor radio din portofoliul Campus Media TV. Potrivit studiului efectuat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 28 aprilie – 17 august 2025, Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM adună zilnic peste 2,23 milioane de ascultători la nivel național, performanță care plasează Grupul printre cele mai influente voci din peisajul media autohton.

Cele mai recente date statistice certifică poziția Digi FM de lider incontestabil al trustului, cu 1,44 milioane de ascultători și o cotă de 6,4%. Postul înregistrează cea mai mare ascensiune din acest val și continuă să atragă tot mai mult publicul comercial printr-un mix de știri esențiale, divertisment de calitate și muzică „curată”.

În același timp, Digi24 FM bifează un salt remarcabil, reușind să își dubleze cifrele într-un singur an și să depășească pragul de 50.000 de români care aleg în fiecare zi subiecte de actualitate, prezentate cu claritate și credibilitate. Alături de stațiile PRO FM și Dance FM, cu sute de mii și, respectiv, zeci de mii de fani, întreaga rețea media a trustului demonstrează coerență strategică și o capacitate de adaptare la gusturile variate ale publicului.

Rezultatele arată că publicul răspunde la autenticitate și consistență. Digi FM este astăzi radioul cu cea mai mare creștere din România pentru că nu a făcut compromisuri și a rămas fidel misiunii: știri corecte, divertisment inteligent și muzică pentru oameni activi. Este dovada că și în radio încrederea se câștigă zi de zi”, a declarat Cetin Rașit, director de programe Digi FM.

La rândul său, Marius Tian, redactor-șef Digi24 FM, a subliniat: „Audiența noastră s-a dublat într-un singur an, iar acest lucru vorbește despre dorința publicului de a asculta știri echilibrate, prezentate cu profesionalism. Este încurajator să vedem că există un apetit real pentru un jurnalism radio de calitate, care nu face rabat de la principii”.

Evoluția Campus Media TV confirmă că audiența se poate construi fără compromisuri, prin integritate editorială, consecvență și respect față de public. Creșterea constantă în sondaje și menținerea pozițiilor în topul preferințelor românilor se datorează jurnalismului făcut cu responsabilitate, conținutului diversificat și unui playlist atent selectat, nu senzaționalului sau artificiilor facile.

Campus Media TV. Da, se poate!

Despre Campus Media TV
Parte a Grupului DIGI, trustul Campus Media TV include posturile Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM și acoperă un portofoliu diversificat de formate radio, pliate pe segmente de public diferite. Cu o abordare orientată către ascultător, stațiile radio ale Grupului livrează zilnic conținut relevant și actual, într-o combinație dinamică de știri, muzică și divertisment.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu cu mâna la piept
Maia Sandu dezvăluie, într-un discurs istoric în Parlamentul...
Proiectile obuze 155mm
Rheinmetall a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm...
femeie pleaca cu valiza spre avion
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici...
Steaguri România - UE - NATO
Ce arată cel mai recent sondaj de opinie în privința apartenenței...
Ultimele știri
Proteste anticorupție soldate cu morți în Nepal: Premierul a demisionat. Revolta „Generaţiei Z” continuă
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei
UE a adoptat o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor din fast fashion. Ce prevede noul regulament
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
780 x 440px_vizual Audiențe
Peste 2 milioane de ascultători aleg zilnic frecvențele Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM
Papa Francisc
Papa Francisc și-a anulat audiențele din cauza unei "uşoare stări gripale"
digi24 logo
Digi24 și Digi24.ro, lideri de audiență și trafic în ziua revoltei mercenarilor Wagner
Slujba religioasă la Westminster Abbey
Digi24 și digi24.ro, lideri de audiență și trafic în ziua funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a
regina elisabeta
Regina Elisabeta, jovială și zâmbitoare, în timpul primului angajament public de după moartea soțului ei
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones, aspru criticată după gluma făcută la tv despre un fan de 12 ani: "E atât de dezgustător...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Au rămas "mască"! Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea