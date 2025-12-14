Live TV

Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte”

Data publicării:
Președintele României, Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: X/NicușorDan

Într-un interviu recent, președintele Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea ca războiul din Ucraina să se termine și care este miza încheierii conflictului.

Prezent la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” președintele a spus: „În primul rând, nu e absolut nimic chirurgical în acțiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Dimpotrivă, civilii sunt extrem de afectați și război din Ucraina deja ne costă. Acum, cel mai important lucru este că s-a pus în discuție o ordine internațională care a dus pace timp de 80 de ani. Asta e lucru cel mai important și de aceea e important ca războiul din Ucraina se să se termine rău pentru agresor, pentru a descuraja orice acțiune de acest gen, pe oricine are revendicări”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat dacă acest război se va termina curând, Nicușor Dan a spus: „Se va termina când Rusia nu și-l va mai permite, economic. Vă aduc aminte că în vară au fost diferite discuții, unele cu concluzii pesimiste, altele optimiste. Atâta timp cât Rusia încă avansează și nu există o presiune internă care să vină din condiții economice și să determine statul rus să încheie războiul ăsta, Rusia va continua și va refuza pacea. Și va veni cu pretexte de a respinge orice fel de negocieri pe care le vedem.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
1
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Bryan-Lanza-Headshot
4
Bryan Lanza, fost consilier al lui Donald Trump și care a spus Ucrainei că „Crimeea este...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
Digi Sport
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
manastirea putna vp
Slujbă de pomenire a etnicilor români din Ucraina căzuţi pe front, la Mănăstirea Putna. „Războiul a intrat în casele noastre”
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o condiție
incendiu rafinarie
Atac cu drone ucrainene asupra unor instalaţii petroliere ruse. Incendiu uriaș la un depozit de petrol
Dmitri Peskov
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două gherete de pază
Recomandările redacţiei
2025-12-07-4049
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea...
photo-collage.png (25)
Proteste pentru independența justiției, a cincea zi la rând. Mii de...
puțuri petroliere în Rusia
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru...
ciprian ciucu
Cum vrea Ciucu să colaboreze cu foștii rivali din campania...
Ultimele știri
Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat” din cauza lui Orban și a declarațiilor sale privind înghețarea activelor rusești
Imagini în premieră: Balenele ucigașe vânează împreună cu delfinii, iar apoi își împart prada cu ei
Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune...
Adevărul
Scandal major în PNL Iași. Mihai Chirica a răbufnit pe un grup intern cu insulte și atacuri: „Bolojan n-a...
Playtech
Închirierea în regim hotelier fără acordul vecinilor: riscuri, amenzi și alternative
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci?
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Hugh Jackman pariază pe Kate Hudson pentru primul ei Oscar: "Este o actriță desăvârșită"
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție