Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte”

Într-un interviu recent, președintele Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea ca războiul din Ucraina să se termine și care este miza încheierii conflictului.

Prezent la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” președintele a spus: „În primul rând, nu e absolut nimic chirurgical în acțiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Dimpotrivă, civilii sunt extrem de afectați și război din Ucraina deja ne costă. Acum, cel mai important lucru este că s-a pus în discuție o ordine internațională care a dus pace timp de 80 de ani. Asta e lucru cel mai important și de aceea e important ca războiul din Ucraina se să se termine rău pentru agresor, pentru a descuraja orice acțiune de acest gen, pe oricine are revendicări”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat dacă acest război se va termina curând, Nicușor Dan a spus: „Se va termina când Rusia nu și-l va mai permite, economic. Vă aduc aminte că în vară au fost diferite discuții, unele cu concluzii pesimiste, altele optimiste. Atâta timp cât Rusia încă avansează și nu există o presiune internă care să vină din condiții economice și să determine statul rus să încheie războiul ăsta, Rusia va continua și va refuza pacea. Și va veni cu pretexte de a respinge orice fel de negocieri pe care le vedem.

Editor : Sebastian Eduard