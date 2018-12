Caravană de promovare în Rusia. Ambasador: "O adevărată premieră după 1990"

Ambasada României la Moscova marchează Centenarul Marii Uniri printr-o caravană de promovare a folclorului în nouă oraşe, pe o rază de 1.000 de kilometri, anunţă ambasadorul Vasile Soare, pe pagina sa de Facebook.

Mai jos, postarea integrală de pe Facebook a ambasadorului României la Moscova, Vasile Soare:

Pe 7 decembrie 2018, la 13,00 am dat Startul evenimentelor de marcare în Federația Rusă a CENTENARULUI MARII UNIRI A ROMÂNILOR DE LA ALBA IULIA, printr-o Recepție la Ambasada României la Moscova la care au participat câteva sute de persoane. Membri ai corpului diplomatic local, oficiali, oameni de cultură, artă, mass/media etc. din Rusia au sărbătorit alături de noi într-o atmosferă UNICĂ de sărbătoare românească creată de Ansamblul Folcloric Profesionist ȚARA VRANCEI din Focșani, invitat special de subsemnatul pentru un turneu de promovare a folclorului românesc prin mai multe orașe din F.Rusă - O ADEVĂRATĂ PREMIERĂ după 1990!!!. Vom avea nu mai puțin de 9 concerte pe o raza de peste 1000 de km până pe 16 decembrie, scopul fiind de a arăta rusilor România autentică, frumoasă, cu valorile ei culturale inestimabile, întrucât am realizat că pur și simplu țara noastră este insuficient sau nu este deloc cunoscută astăzii în Rusia.

Vom prezenta în fiecare oraș, pe lângă muzică și dansuri din principalele zone folclorice ale României, și semnificația Centenarului Unirii Românilor de la 1918, dar și potențialul turistic al țării noastre astăzi.

Primul eveniment la Ambasadă a fost unul de excepție, doamna Maria Murgoci, solistă și coordonatoare a Ansamblului ȚARA VRANCEI, inegalabilă prin determinarea cu care culege și promovează folclorul românesc în Țară și în străinătate, alături de cei 20 de membri ai ansamblului oferindu-ne un spectacol nemaipomenit. Colegii din corpul diplomatic, dar și oficiali ruși au ținut să ne spună că, de departe, recepția noastră a fost originală și The Best printre cele ce se organizează la Moscova. Momente înălțătoare pentru noi, atmosferă pur românească, cum rar am trăit!

Doresc să mulțumesc sincer Primăriei Focșani, singura instituție din Țară care ne-a întins o mână în eforturile noastre de a promova CENTENARUL și ROMÂNIA AUTENTICĂ în Federația Rusă într-un mod aparte și, sunt convins, eficient!

LA MULȚI ANI, ROMÂNIE DRAGĂ!

