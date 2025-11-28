„O țară UE rămâne fără ministrul apărării”. Demisia lui Moșteanu, reflectată pe larg în presa de la Moscova. Ce scriu jurnaliștii ruși

Presa din Rusia a preluat rapid informația privind demisia lui Ionuț Moșteanu. Știrea, preluată de pe site-ul Digi24.ro, a fost publicată în toate marile publicații din Federația Rusă. Pornind de la agențiile oficiale de presă și terminând cu site-urile regionale de știri.

Toate portalurile de știri au explicat și demisia prin faptul că Moșteanu a mințit în CV-ul oficial. Multe agenții au făcut trimiteri și la alte scandaluri în care a fost implicat Ministerul Apărării, precum ar fi cazul generalului Zisu sau retragerea unor militari americani din România.

Unul dintre site-uri deschide pagina cu știrea „O țară UE a rămas fără ministru al apărării”.

O altă publicație nu se ferește să amintească despre Călin Georgescu despre care vorbește în termeni laudativi. Jurnaliștii ruși scriu despre faptul că Georgescu a declarat că dacă era el președinte „Am fi avut pacea de la București”.

Agenția oficială a Kremlinului vorbește pe larg despre scandalul în care a fost implicat Moșteanu: „Scandalul cu diploma de studii superioare a lui Moșteniu a izbucnit săptămâna aceasta. În CV-ul său era menționat că a absolvit Universitatea Athenaeum din București. Administrația instituției de învățământ a declarat pentru ziarul Libertatea că el nu a fost niciodată student la această universitate. Ulterior s-a aflat că el a studiat la Universitatea Bioterra din capitală. Funcționarul a susținut că a descărcat de pe internet un formular pentru CV, în care era selectată implicit opțiunea Athenaeum, și că a uitat să o schimbe. Conform documentelor, el s-a înscris la universitate în 1995, iar diploma lui datează din 2018, iar examenele finale le-a susținut în 2016. În același timp, încă din 2015, el a ocupat funcția de consilier al ministrului transporturilor și membru al consiliului de administrație al companiei aeriene de stat Tarom. Pentru aceste funcții, candidatul avea nevoie de o diplomă de studii superioare, pe care Moșteanu nu o avea.” transmit jurnaliștii ruși.

Digi24.ro a fost citat în toate știrile apărute în presa centrală din Rusia privind demisia lui Moșteanu.

