Live TV

Video Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius

Data publicării:
Frosty Weather In Yakutsk, Russia
Apocalipsa de gheață în Iakutia, Siberia. Foto: Profimedia

Apocalipsa de gheață în Siberia, în aceste zile. În Iakutia, cea mai mare entitate subnațională din lume, situată în Siberia Orientală, s-au înregistrat -56 °C — cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment.

Locuitorii satului Tiksi suferă din cauza unui viscol puternic, care durează deja de trei zile consecutiv.

Cursurile școlare au fost anulate, grădinițele au fost închise. Zăpada acoperă ușile de la intrare ale caselor, iar oamenii nu pot ieși din locuințe, relatează Nexta Polska.

Meteorologii prevăd că temperatura ar putea scădea până la -60 °C în zilele următoare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
2
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
om in vant si ninsoare
3
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
Marilen pirtea
4
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
5
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Raed Arafat
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență cu prefecții din țară. Ce măsuri au fost luate
femeie fericita care se joaca in zapada
Crăciun cu frig, ninsori și ploi: prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea de Revelion
oameni cu umbrele pe lapovita
Prognoză cu „grad de incertitudine” de la meteorologi pentru săptămâna viitoare. Care sunt cele două scenarii luate în calcul
oameni pe strada in bucuresti si ninsoare
Vremea se schimbă radical de Crăciun: temperaturile scad la minime negative. Ce spun meteorologii despre precipitații
brad de craciun in bucuresti
De Crăciun, vremea se răcește. Ce arată prognoza meteo actualizată, pe regiuni, până pe 28 decembrie
Recomandările redacţiei
Nașterea Domnului craciun
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un...
Pope Leo XIV Leads the Angelus Prayer - Vatican
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o...
Imagine sugestivă cu seceta din agricultură.
Oportunitatea pe care o poate avea România în condițiile schimbărilor...
steaua dn betleem
Ce stea au văzut, de fapt, magii în noaptea nașterii lui Isus...
Ultimele știri
Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat în urma unei anchete pentru trafic de influenţă
Cele mai importante rugăciuni care se rostesc în ziua de Crăciun, explicate de preot: „Legătura cu Dumnezeu devine mai profundă”
Prima zi de Crăciun 2025. Cele mai importante tradiții și obiceiuri explicate de preot: „O moștenire culturală și etnografică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...