Apocalipsa de gheață în Siberia, în aceste zile. În Iakutia, cea mai mare entitate subnațională din lume, situată în Siberia Orientală, s-au înregistrat -56 °C — cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment.

Locuitorii satului Tiksi suferă din cauza unui viscol puternic, care durează deja de trei zile consecutiv.

Cursurile școlare au fost anulate, grădinițele au fost închise. Zăpada acoperă ușile de la intrare ale caselor, iar oamenii nu pot ieși din locuințe, relatează Nexta Polska.

Meteorologii prevăd că temperatura ar putea scădea până la -60 °C în zilele următoare.

Editor : M.C