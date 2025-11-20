Românii plătesc unele dintre cele mai mari prețuri la carburanți din Europa. Avem cea mai scumpă benzină și motorină din regiune, anunță Digi24, cu plinuri mai costisitoare decât cele ale polonezilor sau chiar decât cele ale suedezilor, țări unde salariile și, implicit, puterea de cumpărare sunt incomparabil mai mari.

Prețul motorinei s-a stabilizat de câteva zile în jurul valorii de 8 lei pe litru, iar benzina trece de 7,5 lei pe litru, în medie, la benzinăriile din România, conform peco-online.

La una dintre benzinării, joi dimineața, un litru de motorină ajungea la 7,96 lei, iar cel de benzină la 7,54 lei, anunță Digi24.

Specialiștii atrag atenția, însă, că jumătate din prețul carburanților este reprezentat de taxe și impozite, iar statul român nu face momentan nimic concret pentru a interveni pe piață, prin instituții care ar putea să investigheze creșterea tot mai mare de preț.

Avem carburant mai scump decât în Polonia, Spania sau Suedia, de exemplu, la o medie salarială mult mai mică.

În ceea ce privește prețurile din regiune, doar Grecia au carburanți mai scumpi decât noi. În rest, România depășește la preț țări precum Bulgaria, Serbia sau Macedonia de Nord.

Economiștii trag, astfel, un semnal de alarmă și spun că, dacă statul nu intervine, ne sabotăm singur economia și nivelul de trai. Același lucru îl spun și transportatorii, dar și consumatorii finali, potrivit Digi24.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat recent că scumpirile nu sunt justificate și a avertizat că majorările artificiale de preț vor fi sancționate. Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, a spus că va face o comparație cu ceea ce se întâmplă în alte țări cu prețul carburanților.

