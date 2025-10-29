Prețurile la carburanți continuă să crească în România. În ultimele două săptămâni, atât benzina, cât și motorina s-au scumpit, iar de la 1 ianuarie 2026, șoferii ar putea plăti și mai mult, după ce acciza la carburanți va fi majorată cu 10%.

Platformele care urmăresc evoluția prețurilor la carburanți arată că, în ultimele două săptămâni, atât benzina, cât și motorina s-au scumpit.

În cazul benzinei, datele indică o majorare de aproximativ 11–12 bani pe litru. Motorina a înregistrat o evoluție mai stabilă, însă și aceasta a urmat un trend ușor ascendent.

De la 1 ianuarie 2026, românii ar putea resimți creșteri mai consistente la pompă. Acciza la carburanți urmează să fie majorată cu 10%, ceea ce ar putea duce la scumpiri de aproximativ 30 de bani pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Astfel, prețul ar putea depăși pragul psihologic de 8 lei.

În ultimii zece ani, prețurile la combustibil au crescut constant în România. În perioada 2016–2017, un litru de benzină sau motorină costa sub 5 lei, dar de atunci costurile au urcat treptat.

