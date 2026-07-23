Adela Mărculescu a murit la 23 iulie 2026, la vârsta de 88 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti pe Facebook. Marea actriță a avut o carieră impresionantă, iar de-a lungul acesteia a fost recompensată cu zeci de distincții.

Adela Mărculescu s-a născut pe 21 decembrie 1938, la Aiud, şi a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti în 1959, la clasa profesorului Alexandru Finţi.

Zaharia Stancu, director al TNB la acea vreme, a angajat-o în 1964 la Teatrul Naţional din Bucureşti, unde a fost prezentă pe scenă mai bine de 60 de ani.

Şi-a început cariera pedagogică la I.A.T.C în 1963, la catedra de dans a Verei Proca, apoi la tehnica vorbirii, catedra Sandinei Stan, iar din 1992, a fost conferenţiar la Universitatea „Hyperion”, catedra Actorie şi Tehnica vorbirii.

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A debutat în 1965, în coproducţia româno-franceză „Serbările galante”, un film regizat de René Clair, unde a jucat alături de Jean-Pierre Cassel şi Forry Eterle. Au urmat 25 de filme şi colaborări cu regizori precum Mircea Veroiu („Hyperion”, 1965), Nicolae Corjos („Alo, aterizează străbunica”, 1981, şi „Declaraţie de dragoste”, 1985), Dinu Cocea („Iancu Jianu, haiducul”, 1980), Gheorghe Turcu („Cine iubeşte şi lasă”, 1982), Ion Popescu Gopo („Galax”, 1983), Iulian Mihu („Surorile”, 1984), Mihai Constantinescu („Un oaspete la cină”, 1986, şi „Să-ţi vorbesc despre mine”, 1987) şi Gustavo Graef Marino („Diplomatic Siege”, 1999).

În teatru a debutat la Botoşani (1957 - 1959), jucând de-a lungul timpului la Teatrul de Stat din Ploieşti (1959 - 1963), Teatrul Mic (1963), Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu (1971), iar din 1964 la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, unde colaborează şi în prezent. Printre spectacolele în care a jucat se numără „Povestea dulgherului şi a frumoasei sale soţii”, după R. Stanca, „Vicleniile lui Scapin”, după Molière, „Părinţii teribili”, după Jean Cocteau, „Idiotul”, după Dostoievski, şi „Gaiţele”, după Kiriţescu.

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În teatru de televiziune şi radiofonic s-a remarcat în „Tache, Ianke şi Cadîr”, „Orfeu în infern”, „Fântâna Blanduziei”, „Visul unei nopţi de iarnă”, „Câinele grădinarului”, „Cavalerul şi doamna”, „Oedip la Colona”, „La răscruce de vânturi” şi „Romeo şi Julieta”.

În 2020 a jucat în „Idolul şi Ion Anapoda”, după G. M. Zamfirescu (regia Ion Cojar), „Omul care a văzut moartea”, după Victor Eftimiu (regia Dan Tudor), „Sinucigaşul”, după Nikolai Erdman (regia Felix Alexa), şi „Terorism”, după Fraţii Presniakov (regia Felix Alexa).

Adela Mărculescu a fost cetăţean de onoare al municipiilor Bucureşti şi Aiud şi a fost distinsă cu Ordinul „Meritul cultural” în grad de Ofiţer.

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A mai primit următoarele distincţii: Premiul I şi titlul „Laureat” pentru rolul Adela din filmul „Un oaspete la cină”; Premiu pentru valorificarea scenică a poeziei lui Lucian Blaga; „Înscris de excelenţă” pentru contribuţia adusă la creşterea prestigiului festivalului de umor „Ion Cănăvoiu” 1995, 1997; alte premii şi medalii la festivaluri de teatru. În cadrul celei de-a V-a ediţii a Festivalului Internaţional de film BucharEST (B-EST IFF), care s-a desfăşurat în martie 2009, Adela Mărculescu a primit un premiu de excelenţă pentru întreaga carieră, împreună cu actorii Gheorghe Dinică şi Radu Beligan.

La 5 martie 2016, actriţa Adela Mărculescu a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti, iar la 16 martie 2017 i-a fost oferit un premiu de excelenţă pentru întreaga activitate, în cadrul Galei Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (UARF).

În 2020, la cea de-a 14-a ediţie a galei premiilor Gopo, actriţa Adela Mărculescu a fost recompensată cu trofeul pentru întreaga activitate.

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Editor : Liviu Cojan