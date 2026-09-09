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Petrişor Peiu, despre rezultatele PISA: Mai rău ca noi stau doar Republica Moldova şi Bulgaria. Consecinţele sunt dramatice

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Bucharest, Romania. 31st Mar, 2025: Petrisor Peiu, senator for the Alliance for the Union of Romanians (AUR), speaks during a press conference, at the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Profimedia Images
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă, miercuri, după publicarea rezultatelor la testele PISA, că mai rău decât elevii din România stau doar cei din Republica Moldova şi Bulgaria, consecinţele fiind „dramatice”. „Şcoala nu poate asigura o performanţă comparabilă cu media europeană sau occidentală (OCDE) a copiilor care o urmează”, transmite senatorul, odată cu un mesaj către alegători: „Nu vă mai miraţi de calitatea sub-mediocră a liderilor politici”. 

„Testele PISA reprezintă o măsură internaţională a performanţei şcolii (...) Avem antepenultima performanţă şcolară din Europa, mai rău ca noi stând doar Republica Moldova şi Bulgaria! Cel mai bun nivel l-a atins România în 2012, de atunci avem o scădere continuă”, a scris, miercuri, pe Facebook, senatorul AUR Petrişor Peiu. 

Potrivit acestuia, rezultatele arată că „şcoala noastră - gimnaziu plus şcoală primară - nu poate asigura o performanţă comparabilă cu media europeană sau occidentală (OCDE) a copiilor care o urmează”. 

„Cauzele importante ale acestor rezultate: cea mai mică finanţare a educaţiei din UE, cea mai mică pondere a absolvenţilor de facultate din UE (mediul contează enorm), cel mai mare număr de copii/profesor din UE, cel mai scurt timp petrecut la şcoală de un copil din Europa, abandonarea totală a unei treimi din copii de către stat (cei din mediile defavorizate, din satele risipite şi din oraşele foarte mici)”, a adăugat liderul senatorilor AUR. 

Potrivit lui Peiu, consecinţele sunt dramatice: „salariile românilor vor fi printre cele mai mici din lume, căci productivitatea muncii este direct proporţională cu nivelul de educaţie”. 

În final, acesta transmite un mesaj pentru alegători: „Nu vă mai miraţi de calitatea sub-mediocră a liderilor politici!”. 

Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obţinut scoruri mai scăzute decât media OCDE la Matematică, Lectură şi Ştiinţe. 

Ministerul Educaţiei a transmis că, la ştiinţe şi matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluţie relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. 

Potrivit datelor publicate marţi, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competenţă (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură şi 54% la Ştiinţe, sub mediile ţărilor membre OCDE de 65%, 69% şi, respectiv, 74%. 

Editor : A.C.

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