Țările occidentale și Ucraina însăși s-au pregătit deja fără echivoc pentru faptul că războiul va continua cel puțin până în primăvara viitoare: Vladimir Putin nu dă semne că ar fi dispus să-l încheie și a trecut deja la o escaladare a conflictului, intensificând bombardamentele asupra orașelor ucrainene. Însă acțiunile militare ar putea dura și mai mult, a avertizat viceministrul apărării al SUA, Elbridge Colby, care răspunde în cadrul Pentagonului de elaborarea politicilor, inclusiv de prioritățile forțelor armate americane și de dislocarea trupelor.

„Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de lungă durată și pentru faptul că nevoile Ucrainei vor persista în lunile și anii următori, precum și pentru alte circumstanțe neprevăzute probabile”, a declarat Colby în cadrul unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei. „Nu putem prevedea când se va încheia acest război tragic”, a adăugat el, subliniind că Rusia își consolidează forțele armate și își intensifică producția de arme. Colby a îndemnat aliații „să fie pregătiți pentru un conflict de lungă durată”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut apelul la acordarea unui sprijin mai activ, avertizând că „întârzierile costă pur și simplu vieți omenești”. „Țările [alianței] trebuie să depună mai multe eforturi. Nu avem de ales”, a declarat el.

Pentru oficialii americani și europeni este evident că războiul va continua cel puțin până în 2027, întrucât încercarea de a relua negocierile cu Kremlinul nu a dat rezultate, au declarat pentru Bloomberg surse familiarizate cu situația. Potrivit reprezentanților europeni, Putin intenționează să intensifice atacurile asupra Ucrainei pe măsură ce se apropie iarna. În următoarele șase luni, acesta intenționează să bombardeze obiective din sectorul energetic și al încălzirii, pentru a face viața insuportabilă pentru civili, precum și să intensifice atacurile hibride în Europa, cu scopul de a submina sprijinul acordat Kievului.

Deși negocierile privind o soluționare pașnică ar putea fi reluate în septembrie, condițiile pentru un armistițiu vor apărea probabil abia în primăvara viitoare, a declarat recent șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, într-un interviu acordat ziarului The New York Times.

În cadrul reuniunii grupului de contact s-a anunțat că Ucraina poartă negocieri privind livrarea a 1.000 de rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, însă acestea vor începe să sosească în principal în următorii ani. Prin urmare, Kievul a solicitat aliaților să depună toate eforturile pentru a asigura, pentru iarna care urmează, livrarea de rachete de interceptare capabile să doboare rachetele balistice rusești. Sunt necesare cel puțin 300 de astfel de rachete de interceptare.

Germania a anunțat că va furniza o anumită cantitate de rachete pentru sistemul Patriot din propriile stocuri. Marea Britanie a anunțat alocarea de fonduri pentru achiziționarea acestora de la SUA.

Editor : A.R.