Live TV

Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. Discuțiile au vizat crima organizată și terorismul

Data publicării:
Cătălin Predoiu Kash Patel
Cătălin Predoiu (stânga) și Kash Patel (dreapta). Foto: Profimedia

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, 17 februarie, pentru a doua oară cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. La întrevedere au participat și adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.

Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internațională organizată, a traficului de droguri, combaterea migrației ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalității și a terorismului.

Mai mult, s-a convenit dezvoltarea unor programe de formare profesională și specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei de Poliție a FBI de la Quantico

„MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare și am discutat modalitățile concrete de a o face. Am discutat și am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel. Obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România. Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv, după cum aduce valoare adăugată pentru colegii și prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”, a spus ministrul Cătălin Predoiu, conform MAI.

Prima întrevedere între Cătălin Predoiu și Kash Patel a avut loc în luna decembrie a anului 2025. La acel moment, ministrul Afacerilor Interne a subliniat importanţa activităţilor desfăşurate împreună cu FBI, cu accent pe combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri şi a criminalităţii cibernetice.

Citește și: 

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, îl contrazice pe Raed Arafat: „Limitarea accesului minorilor la rețele sociale nu e soluția”

Cătălin Predoiu: Evaluarea Schengen confirmă profilul profesionist al României

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
3
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ecuson al politiei romane
Polițiștii și militarii ar putea rămâne fără normă de hrană. Tăierea a fost discutată în Guvern
fortele terestre ziua indragostitilor
„Când simţi că «Love is in the Air» și pui repede masca contra gazelor”. MAI și Forțele Terestre, mesaje de Ziua Îndrăgostiților
Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Document FBI: Trump ar fi recunoscut în 2006 că știa de comportamentul „dezgustător” al lui Epstein
Investigații în laboratorul ilegal. Foto captură video X
Un laborator biologic ilegal, suspectat de legături cu China, a fost descoperit într-o locuință din Las Vegas. A intervenit FBI
copii tineri retele socializare telefoane
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie reglementat prin vârste, dar cheia e educația și gândirea critică
Recomandările redacţiei
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
zapada-drum-blocat-1536x800
Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță că norma de hrană pentru militari rămâne...
gaze aprinse la aragaz
Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie...
Ultimele știri
Câți bani a încasat Fiscul, la licitație, pe tablourile dintr-o parte a „Colecției Darius Vâlcov”. Fostul ministru este la închisoare
Discuțiile ruso-ucrainene de la Geneva, mediate de SUA, s-au axat pe „aspecte practice”. Când vor fi reluate negocierile pentru pace
Războiul lui Putin în Ucraina afectează și rușii din localitățile de graniță. Zeci de mii de oameni îndură frigul după bombardamente
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online