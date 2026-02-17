Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. Discuțiile au vizat crima organizată și terorismul

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, 17 februarie, pentru a doua oară cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. La întrevedere au participat și adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.

Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internațională organizată, a traficului de droguri, combaterea migrației ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalității și a terorismului.

Mai mult, s-a convenit dezvoltarea unor programe de formare profesională și specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei de Poliție a FBI de la Quantico

„MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare și am discutat modalitățile concrete de a o face. Am discutat și am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel. Obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România. Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv, după cum aduce valoare adăugată pentru colegii și prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”, a spus ministrul Cătălin Predoiu, conform MAI.

Prima întrevedere între Cătălin Predoiu și Kash Patel a avut loc în luna decembrie a anului 2025. La acel moment, ministrul Afacerilor Interne a subliniat importanţa activităţilor desfăşurate împreună cu FBI, cu accent pe combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri şi a criminalităţii cibernetice.

