Ceață în 21 de județe. Vizibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0, pe A3 Bucureşti - Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău

Centrul Infotrafic al IGPR a anunțat că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă, iar vizibilitatea în trafic scade pe alocuri sub 100 de metri.

„Este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A3 Bucureşti-Braşov şi A7 Ploieşti-Buzău, fără a fi sesizate evenimente rutiere în desfăşurare”, anunţă duminică dimineaţă Centrul Infotrafic din IGPR.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri de la nivel naţional, din judeţele Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj şi Vâlcea.

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli, precizează Centrul Infotrafic.

„Nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă! În cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!”, recomandă poliţiştii.

