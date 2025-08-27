Cei care aleg să ajute

În fiecare criză există un moment de răscruce. Când sprijinul scade, unii aleg să renunțe, să se întoarcă din drum. Să închidă ochii. Să lase problema în seama altora.

Dar mereu există oameni care nu se dau înapoi. Oameni care aleg să ajute.

Recent, directorului executiv al UNICEF, Catherine Russell, declara că reducerile de fonduri anunțate și anticipate la nivel global “vor limita capacitatea UNICEF de a ajunge la milioane de copii care au mare nevoie de ajutor”.

“Aceste reduceri din parte a numeroase țări donatoare survin după doi ani de diminuări ale sprijinului într-o perioadă de nevoi fără precedent. Milioane de copii sunt afectați de conflicte, trebuie să fie vaccinați împotriva bolilor letale, cum ar fi rujeola și poliomielita, și trebuie educați și menținuți sănătoși”, a subliniat Russell.

Copiii care trăiesc în sărăcie, care nu au acces la servicii de bază sau riscă să abandoneze școala nu au ales să trăiască așa. Dar tu poți alege să fii alături de ei.

Reducerile majore ale donațiilor internaționale vin într-un moment în care nevoile copiilor sunt mai mari ca oricând.

Pentru a ajuta copiii, nu e nevoie de sacrificii mari. E nevoie de alegeri simple, făcute din inimă, de oameni hotărâți.

Poți alege să rămâi. Acum este momentul în care sprijinul tău contează cel mai mult.

Când alții fac un pas înapoi, sunt oameni care aleg să meargă înainte, alături de cei care au mai mare nevoie de ajutor.

Având oameni ca tine alături de noi, vom putea continua să schimbăm viețile copiilor din România și de pe glob.

Îți mulțumim că ești alături de copii!

