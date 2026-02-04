Live TV

Livrator nigerian, amenințat cu cuțitul și tâlhărit de 3 tineri din Bucureşti. Agresorii au fost reținuți de poliţiști

autospeciala politia romana
Trei tineri, cu vârste de 16, 19 şi 20 de ani, au fost reţinuţi de poliţişti pentru că au deposedat, prin ameninţare cu cuţitul, un livrator de mâncare nigerian care venise cu o comandă la adresa unuia dintre ei.

"La data de 3 februarie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 21 Poliţie au prins în flagrant delict şi au reţinut trei tineri, cu vârste de 16, 19, respectiv 20 de ani, cercetaţi într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată", informează DGPMB.

Marţi, în jurul orei 02:45, Secţia 21 Poliţie a fost sesizată de un bărbat, cetăţean străin, livrator în cadrul unei platforme de livrări, cu privire la faptul că trei persoane, având feţele acoperite, l-au ameninţat cu acte de violenţă prin folosirea unor cuţite şi l-au deposedat de o comandă de mâncare, la o adresă din Sectorul 6.

Potrivit unor surse din Poliţie, cei trei tineri au petrecut la un apartament din Sectorul 6, cu ocazia zilei de naştere a celui de 20 de ani. Ei au plasat o comandă de mâncare şi când a venit livratorul, de origine nigeriană, aceştia, purtând măşti şi având asupra lor cuţite, l-au ameninţat şi i-au luat comanda, după care au fugit.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 200 de lei.

Echipajul de poliţie care s-a deplasat la faţa locului a demarat de urgenţă activităţile specifice iar în urma investigaţiilor desfăşurate, au fost depistaţi în proximitate, la scurt timp, trei tineri, cu vârste de 16, 19 şi 20 de ani, bănuiţi de săvârşirea faptei.

La faţa locului au fost găsite şi obiectele cu care cei trei l-au ameninţat pe livrator, acestea fiind ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor.

Persoanele bănuite de comiterea infracţiunii au fost conduse la sediul subunităţii, pentru audieri.

Faţă de cei trei tineri a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 21, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.

