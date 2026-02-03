Turla unei biserici din orașul Cehu Silvaniei s-a prăbușit, marți seara, peste partea carosabilă, blocând circulația pe ambele sensuri. Echipajele de intervenție acționează în prezent pentru căutarea unor eventuale victime sub dărâmături, folosind și un câine specializat pentru astfel de misiuni. În urma incidentului, o polițistă a fost rănită, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj.

ACTUALIZARE 21.40 O femeie, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, a fost rănită marţi seara, după ce turla bisericii reformate din localitate, aflată în şantier de restaurare, s-a prăbuşit peste partea carosabilă.

Potrivit ISU Sălaj, incidentul a fost sesizat în jurul orei 18:30, biserica fiind situată chiar în vecinătatea sediului Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei.

„În urma evenimentului a rezultat rănirea unei femei, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, care a fost surprinsă de prăbuşire în timp ce se deplasa către sediul poliţiei. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conştientă", au transmis reprezentanţii IPJ Sălaj.

De asemenea, prăbuşirea edificiului a dus la distrugerea unui autoturism.

Forţele de intervenţie, formate din poliţişti, pompieri şi echipaje medicale, continuă căutările la faţa locului pentru a se asigura că nu există şi alte victime surprinse sub dărâmături.

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei se afla, începând cu anul 2025, în plin proces de restaurare. Investiţia, în valoare de 10.000.000 de lei, este finanţată de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice. Proiectul viza execuţia lucrărilor de restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentului, potrivit Agerpres.

De asemenea, în cursul anului trecut, parohia ce are în proprietate biserica a beneficiat de sprijin financiar şi din partea Consiliului Judeţean Sălaj, prin programul judeţean de protecţie a monumentelor istorice.

Conform datelor Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, biserica a fost ridicată la începutul secolului al XV-lea ca lăcaş catolic medieval. Din structura gotică originală se mai păstrau intrarea de sub turn, sanctuarul şi blazoanele familiilor nobiliare Drágffy şi Jakcs.

Trecută la cultul reformat în anul 1530, biserica a suferit transformări majore de-a lungul secolelor, cea mai vizibilă fiind ridicarea turnului baroc cu fleşă metalică, elementul care domina silueta oraşului până la incidentul de marţi seara.

Știrea inițială

Potrivit sursei citate, în urma apelului primit la numărul unic de urgență 112, la fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei și Detașamentului Zalău.

„Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și un autocamion de intervenție echipat cu un container multirisc, dotat cu echipamente de căutare-salvare. De asemenea, la misiune participă un echipaj canin specializat în căutarea persoanelor sub dărâmături”, precizează reprezentanții ISU Sălaj.

Echipele de intervenție acționează prioritar pentru îndepărtarea elementelor de construcție prăbușite pe drumul public, în vederea identificării unor posibile victime, care ar fi putut fi surprinse atât în exteriorul, cât și în interiorul lăcașului de cult.

Reprezentanții ISU precizează că misiunea este în dinamică, zona fiind securizată pentru a permite pompierilor să acționeze în siguranță.

Editor : Ș.A.