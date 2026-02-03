Live TV

News Alert Alertă în Sălaj: turla unei biserici s-a prăbușit. Pompierii caută victime sub dărâmături. O polițistă rănită

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png (59)
Alertă în Sălaj: turla unei biserici s-a prăbușit pe carosabil. Pompierii caută victime sub dărâmături. Foto: ISU Salaj

Turla unei biserici din orașul Cehu Silvaniei s-a prăbușit, marți seara, peste partea carosabilă, blocând circulația pe ambele sensuri. Echipajele de intervenție acționează în prezent pentru căutarea unor eventuale victime sub dărâmături, folosind și un câine specializat pentru astfel de misiuni. În urma incidentului, o polițistă a fost rănită, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj.

ACTUALIZARE 21.40 O femeie, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, a fost rănită marţi seara, după ce turla bisericii reformate din localitate, aflată în şantier de restaurare, s-a prăbuşit peste partea carosabilă.

Potrivit ISU Sălaj, incidentul a fost sesizat în jurul orei 18:30, biserica fiind situată chiar în vecinătatea sediului Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei.

„În urma evenimentului a rezultat rănirea unei femei, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, care a fost surprinsă de prăbuşire în timp ce se deplasa către sediul poliţiei. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conştientă", au transmis reprezentanţii IPJ Sălaj.

De asemenea, prăbuşirea edificiului a dus la distrugerea unui autoturism.

Forţele de intervenţie, formate din poliţişti, pompieri şi echipaje medicale, continuă căutările la faţa locului pentru a se asigura că nu există şi alte victime surprinse sub dărâmături.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei se afla, începând cu anul 2025, în plin proces de restaurare. Investiţia, în valoare de 10.000.000 de lei, este finanţată de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice. Proiectul viza execuţia lucrărilor de restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentului, potrivit Agerpres.

De asemenea, în cursul anului trecut, parohia ce are în proprietate biserica a beneficiat de sprijin financiar şi din partea Consiliului Judeţean Sălaj, prin programul judeţean de protecţie a monumentelor istorice.

Conform datelor Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, biserica a fost ridicată la începutul secolului al XV-lea ca lăcaş catolic medieval. Din structura gotică originală se mai păstrau intrarea de sub turn, sanctuarul şi blazoanele familiilor nobiliare Drágffy şi Jakcs.

Trecută la cultul reformat în anul 1530, biserica a suferit transformări majore de-a lungul secolelor, cea mai vizibilă fiind ridicarea turnului baroc cu fleşă metalică, elementul care domina silueta oraşului până la incidentul de marţi seara.

Știrea inițială

Potrivit sursei citate, în urma apelului primit la numărul unic de urgență 112, la fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei și Detașamentului Zalău.

„Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și un autocamion de intervenție echipat cu un container multirisc, dotat cu echipamente de căutare-salvare. De asemenea, la misiune participă un echipaj canin specializat în căutarea persoanelor sub dărâmături”, precizează reprezentanții ISU Sălaj.

Echipele de intervenție acționează prioritar pentru îndepărtarea elementelor de construcție prăbușite pe drumul public, în vederea identificării unor posibile victime, care ar fi putut fi surprinse atât în exteriorul, cât și în interiorul lăcașului de cult.

Reprezentanții ISU precizează că misiunea este în dinamică, zona fiind securizată pentru a permite pompierilor să acționeze în siguranță.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Massoud Pezeshkian
1
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
ilie bolojan
4
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a pierdut însă...
dmitri-medvedev-profimedia
5
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Don Lemon
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de agenții federali în legătură cu protestele din Minnesota. Ordinul, de la Pam Bondi
photo-collage.png (58)
Linia de tramvai 41, blocată din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică. Circulația a fost reluată după mai multe ore
oameni pe strada
Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere: Parlamentul e pe ultimul loc. Unde se situează Președinția SONDAJ
drum
Alertă în Câmpina. Șoseaua surpată după alunecarea de teren s-a prăbușit: trafic complet blocat. Reacția autorităților
barbat arestat
Tânăr arestat după ce a provocat un incendiu într-o biserică din Braşov şi a agresat o femeie care vindea lumânări
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
udmr kelemen hunor
UDMR cere premierului Bolojan să scadă taxele locale. Kelemen: Un...
photo-collage.png (60)
Incendiu puternic în Mureș: o casă arde generalizat. Flăcările s-au...
ID310058_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor nu știa despre neplata primei zile de concediu medical...
Ultimele știri
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Elon Musk, atac la Pedro Sanchez după anunțul privind măsurile care vizează rețelele sociale: „Un tiran și un trădător”
Casa Albă are planuri pentru „un stat venezuelean prosper și democratic”. Mesajul trimisului SUA la Caracas: „Munca a început deja”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este...
Fanatik.ro
E cuplul anului 2026? Kim Kardashian, surprinsă alături de unul dintre cei mai mari sportivi din istorie
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Cum a mascat ASF-ul primele acordate angajaților în anul 2025. Reformele lui Bolojan, ignorate și atacate în...
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”