Cetăţenii din Sectorul 2 pot solicita instalarea de adăposturi pentru pisicile comunitare

Primăria Sectorului 2 anunţă lansarea programului „Blănoşii în siguranţă”, un demers dedicat protejării pisicilor, care vizează instalarea de adăposturi, precum şi întreţinerea şi igienizarea acestora.

Cei interesaţi pot accesa site-ul Primăriei Sectorului 2 (https://ps2.ro/index.php/blanosii-in-siguranta), unde trebuie să completeze formularul pentru amplasarea unei căsuţe.

Cererile pot fi transmise de către preşedintele unei asociaţii de locatari, în urma adunării generale, sau de către un locatar, după ce au fost întrunite semnăturile a 50%+1 dintre locatari. Documentele pot fi trimise online.

„Trimiţi documentele online, simplu şi rapid. Predai originalele la montarea adăpostului, împreună cu echipa noastră. Programul este finanţat din bugetul local şi implementat prin structurile de specialitate ale Primăriei Sectorului 2. Dacă îţi pasă de animalele din jurul tău şi vrei să ajuţi concret, acum ai la îndemână o soluţie reală”, scriu reprezentanţii primăriei, miercuri, pe Facebook.

Programul presupune: instalarea de adăposturi „sigure” pentru pisicile comunitare; sterilizare, vaccinare, deparazitare şi monitorizare; întreţinere, igienizare şi deratizare a adăposturilor.

Conform hotărârii de Consiliul Local aprobate în luna iunie, căsuţele trebuie să aibă minim 200/120/150 cm şi două etaje (două compartimente pentru minim două pisici la parter şi un compartiment pentru minim două pisici la etaj).

Compartimentele sunt prevăzute cu uşă rabatabilă şi acces uşor la interior pentru a se putea efectua igienizarea.

Preţul maxim al unei căsuţe pentru pisici va fi de 5.000 lei + TVA şi va fi stabilit prin licitaţie de către Primăria Sectorului 2. Pentru început, Primăria va achiziţiona minimum 50 de căsuţe şi maximum 250 de căsuţe, în funcţie de cerere, mai prevede hotărârea.

