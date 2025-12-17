Live TV

Cetăţenii din Sectorul 2 pot solicita instalarea de adăposturi pentru pisicile comunitare

Data actualizării: Data publicării:
Căsuță pentru pisici instalată în Sectorul 6.
Căsuță pentru pisici instalată în Sectorul 6.

Primăria Sectorului 2 anunţă lansarea programului „Blănoşii în siguranţă”, un demers dedicat protejării pisicilor, care vizează instalarea de adăposturi, precum şi întreţinerea şi igienizarea acestora.

Cei interesaţi pot accesa site-ul Primăriei Sectorului 2 (https://ps2.ro/index.php/blanosii-in-siguranta), unde trebuie să completeze formularul pentru amplasarea unei căsuţe.

Cererile pot fi transmise de către preşedintele unei asociaţii de locatari, în urma adunării generale, sau de către un locatar, după ce au fost întrunite semnăturile a 50%+1 dintre locatari. Documentele pot fi trimise online.

„Trimiţi documentele online, simplu şi rapid. Predai originalele la montarea adăpostului, împreună cu echipa noastră. Programul este finanţat din bugetul local şi implementat prin structurile de specialitate ale Primăriei Sectorului 2. Dacă îţi pasă de animalele din jurul tău şi vrei să ajuţi concret, acum ai la îndemână o soluţie reală”, scriu reprezentanţii primăriei, miercuri, pe Facebook.

Programul presupune: instalarea de adăposturi „sigure” pentru pisicile comunitare; sterilizare, vaccinare, deparazitare şi monitorizare; întreţinere, igienizare şi deratizare a adăposturilor.

Conform hotărârii de Consiliul Local aprobate în luna iunie, căsuţele trebuie să aibă minim 200/120/150 cm şi două etaje (două compartimente pentru minim două pisici la parter şi un compartiment pentru minim două pisici la etaj).

Compartimentele sunt prevăzute cu uşă rabatabilă şi acces uşor la interior pentru a se putea efectua igienizarea.

Preţul maxim al unei căsuţe pentru pisici va fi de 5.000 lei + TVA şi va fi stabilit prin licitaţie de către Primăria Sectorului 2. Pentru început, Primăria va achiziţiona minimum 50 de căsuţe şi maximum 250 de căsuţe, în funcţie de cerere, mai prevede hotărârea.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
nicolas maduro
4
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
5
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alegeri rezultate
Cum explică edilul PSD al Sectorului 2 eșecul lui Băluță. Printre cauze, măsurile guvernului care au afectat electoratul PSD
wc toaleta publica bucuresti
„Te apucă disperarea”. Bucureștiul nu are suficiente toalete publice. Sunt doar 424 la peste două milioane de locuitori
copac cazut pe masina
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Avarie majoră la Termoenergetica, în Sectorul 2 al Capitalei: 400 de blocuri și Spitalul Fundeni au rămas fără apă caldă până sâmbătă
ambulanta
Persoane intoxicate într-un parc din Capitală, după ce ar fi inhalat vapori din substanţe folosite la întreţinerea aparatelor de joacă
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din...
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham
Călin Georgescu.
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat...
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata...
Ultimele știri
UE a lansat un plan pentru bolile cardiace. Negrescu: „Șansele de a supraviețui încă depind de codul poștal”. Cum se situează România
Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera)
Momentul în care un apartament explodează în urma unei acumulări de gaze. Un pompier a scăpat ca prin minune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Donald Trump a interzis fanilor din încă două țări să intre în SUA pe durata Cupei Mondiale 2026. Ce alte...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Cât costă carnea de porc de Crăciun cu o săptămână înainte de sărbători. Prețuri în piețe, supermarketuri și...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Radu Paraschivescu a văzut ”mascarada” care l-a avut pe Donald Trump în prim-plan și nu s-a ferit de cuvinte...
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...