Exclusiv Cum explică edilul PSD al Sectorului 2 eșecul lui Băluță. Printre cauze, măsurile guvernului care au afectat electoratul PSD

Aflat în studioul Digi24, Rareș Hopincă, edilul social-democrat al Sectorului 2, a recunoscut că rezultatul de la alegerile pentru fotoliul de primar general al Capitalei este unul prost pentru PSD și îl pune pe seama măsurilor economice luate de Guvern în ultima perioadă, care au afectat nivelul de trai al electoratului PSD. În ceea ce privește scorul mai bun înregistrat de Ciprian Ciucu față de cel al lui Daniel Băluță în sectorul pe care îl administrează, Hopincă a spus că printre motive se numără și comunicarea precară. În plus, spune primarul Sectorului 2, „foarte mulți cetățeni mi-au reproșat faptul că girăm anumite măsuri ale Guvernului”.

„Este, fără îndoială, un rezultat prost pentru PSD și nu vreau să mă ascund după cuvinte. Este un rezultat prost pentru noi, și aș îndrăzni să spun că nemeritat pentru primarul Daniel Băluță, pentru că Daniel Băluță este un primar bun. În schimb, în aceste alegeri am primit un vot de blam, inclusiv dintr-o parte a electoratului nostru, care a ales fie să stea acasă, fie să voteze un alt candidat, iar aceste lucruri trebuie să ne tragă un mare semnal de alarmă. Inclusiv în Sectorul 2”, a afirmat Rareș Hopincă la Digi24.

Ne trebuie o comunicare mai bună cu cetățenii, trebuie să explicăm mai bine inclusiv anumite decizii de la nivel guvernamental. Pentru că nu vă ascund, în toată această perioadă de campanie, foarte mulți cetățeni mi-au reproșat faptul că girăm anumite măsuri ale Guvernului.

„Cred că nu a existat nici din partea noastră o comunicare mai bună, mai coerentă a anumitor poziționări guvernamentale. Rămâne în percepția populară faptul că PSD a susținut aceste măsuri dure. Ei bine, toate aceste lucruri ne-au dus la un rezultat electoral prost, și este pentru noi un semnal de alarmă că lucrurile nu pot continua așa, inclusiv din perspectivă internă”, a adăugat primarul Sectorului 2.

„Impactul taxelor crescute afectează mult mai mult anumite categorii de electorat, cum este de fapt și electoratul PSD”

„Nu vrea nimeni să aibă taxe mari. De aceea nu vedeți nicăieri în lume un referendum cu privire la scăderea taxelor. Evident, niciun electorat nu vrea creșterea taxelor. Însă impactul creșterii taxelor este covârșitor mai mare pentru un pensionar care are o pensie de 2.000 de lei față de un antreprenor care poate are venituri de 15.000 lei pe lună. Cu alte cuvinte, niciun tip de electorat nu-și dorește creșterea taxelor. Dar impactul taxelor crescute afectează mult mai mult anumite categorii de electorat, cum este de fapt și electoratul PSD”, a completat Hopincă.

„Daniel Băluță este un foarte bun manager și s-a prezentat în această campanie cu haina de manager și cu rezultatele de la Sectorul 4, care sunt realmente impresionante. Am citit și eu foarte multe analize, nu sunt analist politic. Probabil că și domnul Grindeanu are acces la anumite date”, a subliniat social-democratul.

