Circulația metroului, blocată pe magistrala 4. O bucată din tavanul galeriei s-a prăbușit peste șine

Circulație complet blocată la metrou, pe magistrala 4, după ce o bucată din tavan s-a prăbușit pe șine între stațiile 1 Mai și Jiului.

„Incidentul a avut loc din cauza lucrărilor de la suprafață. Sunt în prezent mai multe echipaje de la Metrorex care lucrează acolo pentru a reda drumul circulației. În urmă cu aproximativ două ore, din cauza vibrațiilor de la sufrafață, o bucată destul de mare din tavanul galeriei de metrou a căzut pe șine și automat a blocat întreaga circulație de pe un fir, relatează Sebastian Boldea, jurnalist Digi24.

Însă circulația de pe celălalt fir este completă blocată de mai bine de câteva luni. Acolo se lucrează inclusiv la prelungirea magistralei către Otopeni, astfel încât în stația Grivița, în acest moment niciun metrou nu poate circula.

Se circulă însă până la acea stație, și după acea stație. Practic, călătorii sunt nevoiți să coboare și să ajungă între stații cu transportul de la suprafață.

În aceste momente se lucrează intens pentru a se relua circulația pe acel fir.

Din fericire nu au fost înregistrate victime.

