Bulgaria, vizată de Iran: Teheranul cere Sofiei să renunțe la sprijinul oferit operațiunilor militare ale SUA. Araqchi: E inacceptabil

Iranul intensifică presiunile asupra statelor europene care permit folosirea bazelor lor militare de către armata americană. Ministrul de Externe Abbas Araqchi a cerut Bulgariei să renunțe la decizia de a găzdui temporar aeronave militare americane la baza Bezmer și a transmis un mesaj similar Ciprului, avertizând că țările care sprijină operațiunile SUA împotriva Iranului ar putea suporta consecințe, arată Reuters.

Iranul a cerut Bulgariei să își reconsidere decizia de a permite staționarea temporară a unor aeronave militare americane la baza aeriană Bezmer, acuzând Sofia că facilitează operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Teheranului.

Potrivit presei de stat iraniene, ministrul de Externe Abbas Araqchi a transmis acest mesaj în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său bulgar, Velislava Petrova-Chamova.

Șeful diplomației iraniene a susținut că aprobarea solicitării Washingtonului de a desfășura avioane militare la baza Bezmer pentru sprijinirea operațiunilor americane reprezintă o formă de susținere a agresiunii împotriva Iranului și este incompatibilă cu relațiile tradițional bune dintre cele două state.

Teheranul a avertizat în repetate rânduri că statele care permit folosirea teritoriului lor pentru operațiuni militare americane împotriva Iranului riscă să suporte consecințe.

Într-o discuție separată, Abbas Araqchi i-a transmis un mesaj similar ministrului de Externe al Ciprului, Constantinos Kombos, subliniind importanța împiedicării utilizării bazelor militare străine de pe teritoriul cipriot în eventuale operațiuni îndreptate împotriva Iranului.

Parlamentul Bulgariei a aprobat săptămâna trecută desfășurarea temporară la baza aeriană Bezmer a până la opt avioane-cisternă americane KC-135 și a unui contingent de până la 250 de militari americani, în ciuda protestelor formulate de Teheran. Autoritățile de la Sofia au precizat că aeronavele nu vor transporta armament ofensiv și că această desfășurare nu transformă Bulgaria într-o parte implicată în operațiunile militare.

În același timp, Cipru găzduiește două baze militare britanice suverane, inclusiv RAF Akrotiri, care a fost vizată de o dronă iraniană la începutul lunii martie, la scurt timp după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului.

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La începutul conflictului, Marea Britanie a acceptat solicitarea Washingtonului de a utiliza bazele sale pentru desfășurarea unor lovituri defensive împotriva rachetelor iraniene. Ulterior, Londra a precizat că baza RAF Akrotiri nu va fi inclusă în acordul privind utilizarea bazelor britanice de către SUA.

Totuși, acordul de apărare dintre Londra și Washington a fost menținut de noul premier britanic, Andy Burnham, în luna iulie. Decizia a determinat Garda Revoluționară Iraniană să avertizeze din nou Marea Britanie să nu faciliteze operațiunile militare americane împotriva Iranului.

Editor : C.A.