Zelenski ia în calcul să-l demită și pe șeful armatei, Oleksandr Sîrski, după protestele declanșate de înlocuirea lui Fedorov

Volodimir Zelenski ia în considerare demiterea comandantului suprem al Ucrainei, cunoscut sub numele de „Măcelarul”, în încercarea sa de a găsi o soluție pentru a ieși din cea mai gravă criză a conducerii militare din timpul președinției sale, relatează Financial Times.

Conducerea forțelor armate de către Oleksandr Sîrski a devenit un punct central al protestelor care au luat amploare de când Zelenski l-a demis pe ministrul civil al Apărării, după ce disensiunile tot mai profunde dintre cei doi lideri au devenit insuportabile.

Potrivit unui înalt oficial al administrației, liderul de la Kiev convoacă în acest weekend comandanții militari pentru a le asculta evaluările privind situația de pe câmpul de luptă și pentru a intervieva candidații la funcția de comandant al armatei.

Înaltul oficial a afirmat că Zelenski ar fi dispus să-l demită pe Sîrski din funcție dacă ar găsi un comandant care să asigure o predare fără probleme a puterii, menținând în același timp o apărare solidă de-a lungul liniei frontului de 1.200 km.

Zelenski l-a demis pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării în această săptămână, după ce Sîrski i-a prezentat președintelui un „ultimatum” prin care îi cerea să-l demită pe ministrul în vârstă de 35 de ani, potrivit declarațiilor lui Fedorov.

Această măsură a scos la iveală divergențele privind strategia militară a Ucrainei și disponibilitatea forțelor armate de a remedia deficiențele acesteia, tocmai în momentul în care balanța în războiul împotriva Rusiei a înclinat în favoarea sa.

Însă președintele ucrainean a luat în considerare demiterea lui Sîrski abia după ce protestele împotriva demiterii lui Fedorov s-au transformat, vineri seara, într-o campanie mai amplă împotriva comandantului. Mii de ucraineni s-au adunat în fața clădirii Administrației Prezidențiale, în cadrul uneia dintre cele mai mari manifestații din ultimii ani. Aceștia au scandat: „Sîrski, pleacă!”.

Dmitro Koziatinski, un veteran militar care a organizat demonstrațiile, a scris pe X că principala cerere a mișcării era demiterea lui Sîrski, urmată de reînvestirea lui Fedorov. El a îndemnat ucrainenii să iasă din nou în stradă sâmbătă, la ora 20:00.

Liderul de la Kiev a declarat reporterilor săptămâna aceasta că relația dintre Fedorov și Sîrski se deteriorase atât de mult încât cei doi nu mai vorbeau unul cu celălalt și puteau comunica doar atunci când președintele însuși intervenea ca mediator.

„Fără mine, ei nu se așează la masă [ca să discute]”, a spus el. El „și-a dorit foarte mult unitatea” între Fedorov și Sîrski, dar „nu a reușit să o realizeze”.

Fedorov a declarat jurnaliștilor, joi, în cadrul unei conferințe de presă extraordinare, că Sîrski i-a blocat eforturile de reformare a Ministerului Apărării și l-a acuzat că a favorizat corupția. El i-a recunoscut lui Sîrski meritele pentru eforturile încununate de succes în apărarea Kievului în primele săptămâni ale invaziei din 2022 și pentru contraofensivele din Harkov și Herson din toamna acelui an.

El a afirmat însă că „dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să schimbăm comandantul suprem și șeful Statului Major General”. Făcând referire la intensificarea atacurilor cu drone ale Ucrainei împotriva țintelor rusești, acesta a spus că natura războiului se schimbă, dar că Sîrski nu se adaptează la această schimbare.

În cursul nopții, șapte persoane au fost ucise și 51 rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene în apropierea Moscovei și în regiunea Tambov, au declarat oficialii ruși.

Comandantul armatei ucrainene nu a răspuns la solicitările de comentarii și, într-o declarație făcută joi, nu a abordat direct acuzațiile.

​Fedorov a declarat că l-a îndemnat pe Zelenski să-l demită pe Sîrski, afirmând că este necesară o reorganizare a conducerii militare de vârf pentru a învinge Rusia.

Fedorov și Sîrski aveau opinii fundamental diferite cu privire la modul în care ar trebui dus războiul. Ministrul ucrainean al Apărării considera că dronele și automatizarea reprezintă viitorul războiului, în timp ce generalul rămânea fidel unei abordări tradiționale, axate pe infanteria de asalt și artilerie.

Partenerii occidentali ai Ucrainei și oficialii NATO au colaborat îndeaproape cu Fedorov și i-au susținut planurile reformiste în cadrul opacului minister al Apărării al țării. Demiterea sa bruscă a venit ca un șoc, potrivit unui atașat de apărare occidental de la Kiev.

Sîrski, un comandant cu o expresie severă, format în tradiția militară sovietică, este cunoscut printre unii soldați drept „Măcelarul”, pentru că este dispus să accepte pierderi grele în vederea atingerii obiectivelor militare.

Sîrski a preluat funcția de comandant suprem în februarie 2024, după demiterea controversată a popularului său predecesor, Valeri Zalujnîi, care ocupă în prezent funcția de ambasador al Ucrainei în Regatul Unit.

Joi și vineri, veterani militari și soldați în serviciu activ s-au alăturat protestelor împotriva concedierii lui Fedorov și în sprijinul demiterii lui Sirski, într-un semn rar de disidență publică din rândurile armatei.

Protestele au luat amploare vineri seara, când mii de manifestanți s-au adunat în Piața Ivan Franko, din fața sediului președinției din Kiev, precum și în marile orașe, precum Liov și Odesa.

Potrivit unor colaboratori, Zelenski este încă în căutarea unui nou ambasador la Washington. Prima sa alegere rămâne fosta prim-ministră Iulia Svîrîdenko, care a fost demisă în cadrul remanierii guvernamentale de săptămâna aceasta, a declarat unul dintre colaboratori, deși ea a refuzat oferta în această săptămână.

Persoane apropiate președintelui au declarat că acesta încă încearcă să o convingă să accepte această funcție, care survine într-un moment crucial al războiului și al relației cu administrația Trump.

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Editor : A.M.G.