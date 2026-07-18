„Probleme rezolvabile” în legea salarizării. PSD vine cu amendamente după discuțiile cu sindicatele. Manole: „Nu căutăm nod în papură”

Fostul ministrul al Muncii, Florin Manole, a declarat că PSD va strânge toate nemulțumirile puse pe masă de sindicate într-un set de recomandări sau de amendamente, care să îmbunătățească proiectul noii legi a salarizării. Acesta susține că, după întâlnirile de astăzi cu reprezentanții angajaților, au fost identificate unele probleme „rezolvabile”, potrivit News.ro.

Între principalele probleme semnalate se numără diferențele de salarizare dintre anumite categorii de angajați din Educație.

„De exemplu, profesorul debutant din preuniversitar, cu dirigenţie, câştigă mai mult decât profesorul debutant din universitar, în condiţiile în care e evident că cei din mediul universitar au un alt nivel de pregătire în momentul în care debutează în profesie. Mai sunt inadvertenţe în ceea ce priveşte, de exemplu, comparaţia dintre bibliotecar şi conferenţiar universitar. Sigur că ne-am aşteptat ca un conferenţiar universitar să aibă un coeficient mai bun şi câştig salarial mai mare. Din păcate, în această ultimă formă, lucrurile sunt exact invers, dar şi asta se poate corecta pe coeficienţi”, a afirmat Florin Manole.

Fostul ministru al Muncii a susținut că legea ar trebui să prevadă și posibilitatea ca profesorii universitari implicați în proiecte de cercetare să își poată suplimenta veniturile din astfel de surse de finanțare.

„Evident că această posibilitate trebuie să existe, acest drept al celor din mediul universitar de a-şi suplimenta veniturile prin proiecte proprii. Sunt câteva puncte, mai sunt şi altele, probabil că şi mâine (duminică - n.red.) vor fi nişte concluzii. Le vom strânge pe toate într-un set de recomandări, sugestii, amendamente, nu ştiu cum să le spun, dar cu certitudine ele vor fi menite să îmbunătăţească legea, să o facă acceptabilă şi pentru sindicate şi pentru lucrători, în păstrarea prudenţei bugetare. Nu căutăm nod în papură şi eventuale amendamente care să nu fie sustenabile”, a adăugat social-democratul.

Liderii partidelor politice ar urma să se întâlnească marți, 21 iulie, la Palatul Cotroceni, și să poarte discuții în ce privește eventualele modificări ale proiectului, astfel încât acesta să poată fi depus în Parlament și adoptat.

Reforma salarizării din sectorul public are nevoie de susținere politică pentru a putea trece de votul Legislativului. De implementarea reformei depind 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Editor : A.P.