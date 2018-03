Cod galben de ceaţă pentru 16 judeţe

Meteorologii au emis, miercuri dimineaţă, atenţionări cod galben de ceaţă pentru şaisprezece judeţe.

Foto: Shutterstock

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 11:00 sunt sub cod galben de ceaţă judeţele Suceava (zona joasă), Bacău (zona joasă), Botoşani şi Neamţ, unde vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, dar se va semnala şi burniţă.

Până la ora 9.00, se află sub atenţionare cod galben de ceaţă şi judeţele Gorj, Dolj, Mehedinţi, Ialomiţa, Argeş, Dâmboviţa, Buzău, Vrancea, Galaţi, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi Călăraşi. În aceste zone, vizibilitatea va fi redusă din cauza ceţii, dar temporar vor fi şi ploi slabe sau burniţă.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că există anumite tronsoane de drumuri unde este semnalată ceaţă densă care determină scăderea vizibilităţii sub 100 de metri în judeţul Călăraşi (DN3 Călăraşi – Lehliu, DN4 Olteniţa – Bucureşti, DN31 Olteniţa – Călăraşi), în judeţul Giurgiu (DN5 Daia – Adunaţii Copăceni, DN5A Adunaţii Copăceni – Hotarele, DN5B Frăţeşti – Ghimpaţi, DN5C Slobozia – Găujani, DN6 Mihăileşti – Ghimpaţi, DN41 Daia – Hotarele), în judeţul Ilfov (DN2, în loc. Voluntari, DN5, în loc. Măgurele şi DNCB, în loc. Glina) şi pe toate drumurile naţionale ale judeţului Teleorman.

Poliţiştii le recomandă şoferilor ca, înainte de a pleca la drum, să verifice dacă au funcţionale sistemele de iluminare-semnalizare şi climatizare-dezaburire şi să le folosească pentru a vedea şi a fi observaţi în trafic, să reducă semnificativ viteza de deplasare, să mărească distanţa de siguranţă dintre autovehicule, să nu efectueze depăşiri riscante şi să adopte permanent o conduită preventivă la volan.

Sursa: News.ro