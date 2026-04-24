Doi români au fost implicaţi în accidentul feroviar produs joi dimineaţă în apropiere de Copenhaga, a anunţat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, precizând că aceştia sunt în afara oricărui pericol.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineaţă, 23 aprilie, în Danemarca, între localităţile Hillerod şi Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicaţi şi doi cetăţeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol. Transmitem autorităţilor daneze mulţumiri pentru modul profesionist în care au ţinut legătura cu noi şi însănătoşiri grabnice celor răniţi'”, a transmis Oana Ţoiu, joi seară, pe Facebook.

Două trenuri locale s-au ciocnit joi frontal în Danemarca, rănind cel puţin 17 oameni, a declarat serviciul de urgenţă pentru Reuters.

Coliziunea a provocat avarii extinse în partea din faţă a ambelor trenuri, cabinele fiind complet deformate şi zdrobite sub impact, iar parbrizele şi geamurile fiind făcute ţăndări, aşa cum arată fotografiile care circulă în presă.

Incidentul s-a produs la circa 40 de kilometri nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup, a declarat poliţia într-un comunicat.

Editor : Ș.R.