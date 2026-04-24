Live TV

Video Doi români au fost implicați în accidentul feroviar din Danemarca, anunță Oana Țoiu

Data actualizării: Data publicării:
DENMARK TRAIN COLLISION
Accident feroviar în Danemarca, 23 aprilie 2026. Foto: Profimedia

Doi români au fost implicaţi în accidentul feroviar produs joi dimineaţă în apropiere de Copenhaga, a anunţat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, precizând că aceştia sunt în afara oricărui pericol.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineaţă, 23 aprilie, în Danemarca, între localităţile Hillerod şi Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicaţi şi doi cetăţeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol. Transmitem autorităţilor daneze mulţumiri pentru modul profesionist în care au ţinut legătura cu noi şi însănătoşiri grabnice celor răniţi'”, a transmis Oana Ţoiu, joi seară, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Două trenuri locale s-au ciocnit joi frontal în Danemarca, rănind cel puţin 17 oameni, a declarat serviciul de urgenţă pentru Reuters.

Coliziunea a provocat avarii extinse în partea din faţă a ambelor trenuri, cabinele fiind complet deformate şi zdrobite sub impact, iar parbrizele şi geamurile fiind făcute ţăndări, aşa cum arată fotografiile care circulă în presă.

Incidentul s-a produs la circa 40 de kilometri nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup, a declarat poliţia într-un comunicat. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
Descarcă aplicația Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
